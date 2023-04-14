Если ВСУ не начнут контрнаступление в мае, все сдвинется на 2024 год - Свитан

Ни ранней весной, ни осенью никто не проводит наступательные операции, в это время уходят в глухую оборону.

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ВСУ вероятно начнут контрнаступление в мае - Роман Свитан / Фото: скриншот 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в конце апреля или в мае. К этому времени земля достаточно просохнет, чтобы танки могли передвигаться. Кроме того, распустится зелень. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, с военной точки зрения в течение года есть лишь несколько периодов, когда можно двигаться, а есть периоды, когда обязательно нужно быть в обороне, поскольку двигаться просто невозможно.

"Допустим, зимнее наступление, которое планировалось, могло бы произойти в одном случае – если бы начались морозы, и подморозило бы почву. Потому что двигаться по слякоти невозможно", - сказал Свитан, добавив, что на самом деле танки боятся грязи.

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Он объяснил, что зимой погода не позволила осуществить наступление.

"Не было даже недели, чтобы стоял мороз, и хорошенько проморозило почву. Потому все сдвинулось до следующего периода", - отметил Свитан.

При этом ни ранней весной, ни осенью никто не наступает, в это время уходят в глухую оборону.

"Дождливая весенняя погода заканчивается примерно после Пасхи, тогда же и распускается зелень. После праздника нужно еще пару недель, чтобы все просохло. Если судить по нынешней погоде, понадобится недели две, не меньше, чтобы все просохло, и можно было двигаться. Это уже будет конец апреля. К тому времени земля просохнет, все покроется "зеленкой" и прикроет листвой наступающие части. Только тогда можно наступать", - сказал он.

Поскольку период сухой погоды длится месяцев пять – примерно с мая по октябрь — то в это время можно проводить наступательные действия, иначе они опять затянутся на зиму, которая вновь будет без морозов, и тогда все перенесется на 2024 год.

"Поэтому если мы не начнем наступление в мае, мы потеряем месяцы, когда можно продвигаться. Так что контрнаступление начнется сразу, как только установится сухая погода, и у нас будет достаточное количество сил и средств. Причем мы начнем движение, даже если сил и средств не будет хватать для масштабной операции – будем делать немасштабную. Но мы будем действовать, дабы не терять сухую благоприятную погоду. Так что от погоды мы очень зависим", - резюмировал Свитан.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины готовы к контрнаступлению на 90%. При этом есть лишь один сдерживающий фактор - это погода. Такое мнение озвучил бывший советник главы Офиса президента, военно-политический обозреватель Алексей Арестович.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что после утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку контрнаступления по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.

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