УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Если ВСУ не начнут контрнаступление в мае, все сдвинется на 2024 год - Свитан

Анна Ярославская
14 апреля 2023, 02:19
33
Ни ранней весной, ни осенью никто не проводит наступательные операции, в это время уходят в глухую оборону.
Роман Свитан
ВСУ вероятно начнут контрнаступление в мае - Роман Свитан / Фото: скриншот 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в конце апреля или в мае. К этому времени земля достаточно просохнет, чтобы танки могли передвигаться. Кроме того, распустится зелень. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, с военной точки зрения в течение года есть лишь несколько периодов, когда можно двигаться, а есть периоды, когда обязательно нужно быть в обороне, поскольку двигаться просто невозможно.

"Допустим, зимнее наступление, которое планировалось, могло бы произойти в одном случае – если бы начались морозы, и подморозило бы почву. Потому что двигаться по слякоти невозможно", - сказал Свитан, добавив, что на самом деле танки боятся грязи.

видео дня

Он объяснил, что зимой погода не позволила осуществить наступление.

"Не было даже недели, чтобы стоял мороз, и хорошенько проморозило почву. Потому все сдвинулось до следующего периода", - отметил Свитан.

При этом ни ранней весной, ни осенью никто не наступает, в это время уходят в глухую оборону.

"Дождливая весенняя погода заканчивается примерно после Пасхи, тогда же и распускается зелень. После праздника нужно еще пару недель, чтобы все просохло. Если судить по нынешней погоде, понадобится недели две, не меньше, чтобы все просохло, и можно было двигаться. Это уже будет конец апреля. К тому времени земля просохнет, все покроется "зеленкой" и прикроет листвой наступающие части. Только тогда можно наступать", - сказал он.

Поскольку период сухой погоды длится месяцев пять – примерно с мая по октябрь — то в это время можно проводить наступательные действия, иначе они опять затянутся на зиму, которая вновь будет без морозов, и тогда все перенесется на 2024 год.

"Поэтому если мы не начнем наступление в мае, мы потеряем месяцы, когда можно продвигаться. Так что контрнаступление начнется сразу, как только установится сухая погода, и у нас будет достаточное количество сил и средств. Причем мы начнем движение, даже если сил и средств не будет хватать для масштабной операции – будем делать немасштабную. Но мы будем действовать, дабы не терять сухую благоприятную погоду. Так что от погоды мы очень зависим", - резюмировал Свитан.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины готовы к контрнаступлению на 90%. При этом есть лишь один сдерживающий фактор - это погода. Такое мнение озвучил бывший советник главы Офиса президента, военно-политический обозреватель Алексей Арестович.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что после утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку контрнаступления по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.

Другие новости:

война в Украине война России и Украины контрнаступление ВСУ Роман Свитан
Реклама

Главное за день

Если ВСУ не начнут контрнаступление в мае, все сдвинется на 2024 год - Свитан

Если ВСУ не начнут контрнаступление в мае, все сдвинется на 2024 год - Свитан

02:19 Украина
Американского военного, который "слил" документы, вычислили по столешнице на кухне - NYT

Американского военного, который "слил" документы, вычислили по столешнице на кухне - NYT

23:52 Мир
"Мы уже начинаем": Свитан описал, как будет развиваться контрнаступление ВСУ

"Мы уже начинаем": Свитан описал, как будет развиваться контрнаступление ВСУ

22:19 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:50

Муса Таипов спрогнозировал, сможет ли Украина привлечь Россию к ответственности.

02:19

Если ВСУ не начнут контрнаступление в мае, все сдвинется на 2024 год - СвитанВидео

01:30

17-летняя дочь Ольги Фреймут засветила фирменный бюст в пикантном мини

00:51

Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день года - приметы 14 апреляВидео

13 апреля, четверг
23:52

Американского военного, который "слил" документы, вычислили по столешнице на кухне - NYTВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:40

Что лечит чай каркаде и кому категорически он противопоказан

23:08

Путиниста Жерара Депардье 13 женщин обвиняют в сексуальных домагательствах

23:04

"Я у нее первый мужчина": Остапчук публично показал новую жену и шокировал признаниемВидео

23:01

"Весомый вклад": пропавший Олег Винник "засветился" в ВСУВидео

Реклама
22:54

Что мешает женщинам выглядеть моложе: 5 "смертных грехов", которые портят макияж

22:26

Головокружительная оптическая иллюзия: есть всего 30 секунд, чтобы найти пасхального кроликаВидео

22:19

"Мы уже начинаем": Свитан описал, как будет развиваться контрнаступление ВСУВидео

21:29

Китай согласился поставить оружие России – The Washington PostВидео

21:19

Роман Цимбалюк. Системный сбой на РосТВ - они критикуют Путина!Видеоблоги

21:16

Что можно сделать со старыми шторами: 3 варианта, как подарить портьерам новую жизнь

21:13

Светлана Лобода в зеленых лосинах показала пятую точку крупным планом

21:07

"Приближаем победу": ВСУ готовятся к мощным действиям на фронте - ЗеленскийВидео

20:18

Кто слил секретные документы Пентагона: появилось фото и все данные о 21-летнем военном СШАВидео

20:06

Женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски

20:00

Как будет разворачиваться контрнаступление: прогноз на месяцмнение

Реклама
19:47

Зачем масло в супе: ингредиент, который до неузнаваемости поменяет вкус блюда

19:45

Если ВСУ в октябре-ноябре подойдут к Крыму, войска РФ будут бежать – ГрабскийВидео

19:19

"Не то будущее, которое мы себе представляли": Камалия разводится с миллиардером после 20 лет бракаВидео

19:04

"Процесс начался": ВСУ пойдут в контрнаступления в начале мая - СвитанВидео

18:25

Китай на следующий день нападет на Тайвань, если падет Украина – премьер ПольшиВидео

18:06

"Возможны массированные удары": в ВСУ заявили о подготовке к ракетным атакам РФ на ПасхуВидео

17:48

В пасхальную корзинку смотреть будут все: как покрасить яйца в желтый и синий цветВидео

17:19

ФСБ "наехала" на Минобороны, вмешаться пришлось Путину – NYTВидео

17:14

"Совсем дедок поехал": россияне в ужасе, что устроил Киркоров на сценеВидео

16:27

Байден впервые сделал заявление об утечке документов ПентагонаВидео

16:13

После крушения "моста Путина" Россия не удержит Крым, ей надо окапываться в 5 областях – СвитанВидео

16:11

Лолита призналась, что ее бросил молодой любовникВидео

16:08

Еврокомиссия не передаст Украине замороженные резервы РФ - Die WeltВидео

15:49

Украину накроет мощная жара: когда ждать серьезного потепления - картаВидео

15:46

"Благодарим за защиту": "Украинская команда" передала бойцам паски

15:27

Гороскоп на неделю 17-23 апреля 2023: Рыбам – выгорание, Ракам – много работыВидео

15:27

Умерла невестка Аллы Пугачевой

15:26

Артист-путинист Пореченков выдал бред об украинцах, которые его "ждут"Видео

15:07

У популярного российского продюсера и композитора заподозрили неизлечимую болезньВидео

14:44

У Путина разразились циничной пропагандой об Украине и "оправданием" войныВидео

Реклама
14:30

Головоломка, с которой справятся единицы: нужно за 6 секунд найти змею среди ломтиков арбуза

14:04

Депутата от "Слуги народа" Трубицына вместе с сообщниками завтра будут судить за миллионные взятки

13:50

Почему нельзя мыть пол вечером: обернется бедой для всей семьи

13:43

"Это очень необычно": Ахтем Сеитаблаев в интервью ЖВЛ рассказал о своем новом статусе дедушкиВидео

13:37

Разведка узнала личности российских оккупантов, жестоко казнивших воина ВСУ

13:10

Гороскоп на завтра 14 апреля 2023: Тельцам – деньги, Львам - вечеринкаВидео

12:56

Бывшая жена Виталия Кличко поделилась ярким пляжным фото

12:51

Мама в правительстве Аксенова, папа крымский судья: пророссийский дуэт Anna Maria "гастролирует" по украинским частямВидео

12:48

"Извиняться не собираюсь": экс-пресс-офицер, оскорбившая казненного военного, выдала новое заявление

12:47

Украина может решиться на "полную мобилизацию" из-за тупика в войне - The Washington PostВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Рецепты
СалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять