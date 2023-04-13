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ВСУ готовы на 90%: Арестович озвучил возможные сроки контрнаступления

Анна Ярославская
13 апреля 2023, 07:59 обновлено 13 апреля, 08:09
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Украинским военным мешают освобождать оккупированные территории не документы Пентагона, которые попали в Сеть, а дождливая погода.
Алексей Арестович, танки Challenger 2
Алексей Арестович заявил, что контрнаступлению ВСУ мешает дождливая погода / скриншот

Вооруженные силы Украины готовы к контрнаступлению на 90%. При этом есть лишь один сдерживающий фактор - это погода. Такое мнение озвучил бывший советник главы Офиса президента, военно-политический обозреватель Алексей Арестович 12 апреля в эфире программы Фейгин Live.

По словам Арестовича, украинским военным мешают освобождать оккупированные территории не документы Пентагона, которые попали в Сеть, а погода. В Украине постоянно идут дожди, земля размокла, а это мешает движению танков.

"Чтобы танк пошел, ему нужно 30 сантиметров грунта, просохшего насквозь, желательно до состояния бетона", – объяснил Арестович.

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По словам экс-советника ОП, чтобы танки могли свободно передвигаться, "нужно минимум две-три недели" солнечной погоды, чтобы грунт просох до нужного состояния.

Алексей Арестович и Марк Фейгин
Алексей Арестович и Марк Фейгин / скриншот

Фраза Арестовича о "двух-трех неделях" стала популярной и даже превратилась в мем. Год назад он неоднократно ее повторял, успокаивая украинцев. Мол, в течение именно такого срока ситуация на поле боя коренным образом изменится, армия российских оккупантов окончательно ослабнет, активная фаза войны закончится, а Украина максимально приблизится к победе.

Контрнаступление ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что после утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку контрнаступления по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.

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