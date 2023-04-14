"Уже не будет как на Харьковщине": полковник назвал препятствия для успеха контрнаступления ВСУ

На линии фронта уже нет оперативного пространства, где не было бы оккупантов. Поэтому защитникам Украины придется прогрызать путь к азовскому побережью.

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Полковник назвал препятствия для успеха контрнаступления ВСУ/ 43 ОАБр имени гетмана Тараса трясло, скрин

Российская оккупационная армия подготовилась к контрнаступлению украинских войск, поэтому реализовать наступательные операции защитникам Украины будет труднее. Такого прорыва, как был в Харьковской области, уже может не получиться.

Страна-агрессор Россия плотно поставила свою оккупационную армию по линии фронта, чтобы не оставить оперативного пространства, что значительно усложняет выполнение задач украинским военным. Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

"Так, как было в Харьковской области, уже точно нигде не будет. Противник настолько увеличил плотность своих войск, чтобы нигде не осталось оперативное пространство, его просто нет на линии фронта. Оперативное пространство – это места, где нет войск противника. Всю территорию до азовского побережья россияне насытили войсками. Эти войска не могут наступать, но выполнять оборонительные функции точно смогут. Поэтому такого прорыва, как под Харьковом, точно не будет", – отмечает Свитан.

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По его словам, украинским военным придется просто "прогрызать" линию фронта до азовского побережья.

Где самые слабые места фронта для оккупантов

Также полковник отметил, что наиболее проигрышные позиции у россиян на херсонском и запорожском направлениях. При этом наихудшая ситуация для российских оккупантов именно на херсонском направлении, ведь чем дальше от территории РФ, тем труднее оккупантам воевать.

"Правда, на херсонском направлении противник прикрывается Днепром, водной преградой. Однако если будет поставлена соответствующая задача перед нашими войсками, Днепр будет форсироваться. Поэтому россияне даже начали минировать левый берег Днепра – боятся нашего форсирования", – отмечает Свитан.

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Запорожский фронт для оккупантов также является проигрышным, считает полковник. У российских оккупантов слабые места на тех территориях, куда им далеко и долго доставлять боеприпасы для оккупационной армии.

"При этом глубина фронта там маленькая, недостаточная для полного развертывания фронтальных операций и удерживания обороны. Плюс противник там прижат к Азовскому морю, что для него является большой проблемой", – отмечает Свитан.

Сложная ситуация для оккупантов и на луганском направлении.

"Фронт от Купянска до Кременной довольно хлипкий, ненадежный, как марлевые трусы – в любой момент порваться может. Там ровная, как стол, поверхность, зацепиться негде. Рядом вода, которая не сойдет, поскольку там пойма нескольких рек: Оскола, Жеребца, Красной и Айдара. Эти реки впадают в Северский Донец, и всё это на левом берегу. Это плоский пологий берег, большая стоячая вода. Копнешь на полметра – начинается вода. Поэтому там невозможно окопаться, удержаться тоже. Поэтому фронт у россиян достаточно шаткий", – объясняет полковник.

Противник наиболее надежно себя чувствует на Донецком направлении, потому что там он находится на Донецкой возвышенности, а это 300-350 метров над прилегающими поверхностями.

"К тому же это еще и Донецкая агломерация: Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Харцызск, Зугрес, Шахтерск – там везде можно довольно неплохо укрепиться. Что они и сделали", – добавил Свитан.

Война в Украине

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что контрнаступление ВСУ может заставить российских оккупантов совершить "жест доброй воли" – захватчики могут сами оставить часть оккупированных территорий, как это произошло во время освобождения правобережья Херсонской области.

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала, что тысячи граждан страны-агрессора России бегут из оккупированного Крыма, опасаясь контрнаступления армии Украины. Они покидают свою собственность, чтобы покинуть полуостров. Около 500-800 тысяч россиян, незаконно находящихся на территории Крымского полуострова, могут быть депортированы после возвращения Крыма под украинский флаг.

Ранее The Washington Post сообщил, что в "слитых" в сеть секретных материалах разведки США назывался наиболее вероятным сценарий, по которому война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта.

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