Не исключен "жест доброй воли": оккупанты могут сами покинуть часть территорий Украины – генерал

Генштаб ВСУ может воспользоваться утечкой секретной информации Пентагона, чтобы сбить врага с толку.

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Генштаб ВСУ может воспользоваться утечкой секретной информации Пентагона, чтобы сбить врага с толку, сказал Игорь Романенко / Фото Фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что контрнаступление ВСУ может вынудить российских оккупантов совершить "жест доброй воли" - захватчики могут сами покинуть часть оккупированных территорий, как это произошло во время освобождения правобережья Херсонской области.

При этом Генштаб ВСУ может воспользоваться утечкой секретной информации Пентагона, чтобы сбить врага с толку.

"Я не исключаю, что в Генштабе будут делать вид, что продолжают подготовку по тому плану, который был обнародован, а на самом деле реализовать другой план", – сказал Романенко в интервью изданию Obozrevatel.

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Он обратил внимание на то, что с момента утечки информации уже прошло определенное время, при этом до контрнаступления ВСУ может пройти еще месяц.

"Многое может поменяться, поэтому, если умело действовать, можно использовать ситуацию", – заметил он.

В то же время генерал подчеркнул: независимо то того, какое направление будет избрано для главного удара, "надо бить логистику врага" – уничтожать его склады и пути доставки.

"Это примерно то же, как мы действовали на Херсонском направлении в отношении группировки врага на правом берегу Днепра. Тогда мы наступали, взяли первый рубеж и встретили очень серьезное сопротивление со стороны врага. Там мы остановились, закрепились и начали их интенсивно обрабатывать. И достигли результата – они были вынуждены уйти", – напомнил Романенко.

По его словам, чтобы повторить тот же сценарий, "надо большое количество боеприпасов и в целом ударных средств, включая нанесение ударов самолетами, вертолетами, беспилотными аппаратами, это диверсии и так далее".

Утечка секретных данных Пентагона и контрнаступление ВСУ

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Reuters пишет, что засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением, которая была "слита" в Сеть, может быть подделкой. Американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

Тем временем Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

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