УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

После крушения "моста Путина" Россия не удержит Крым, ей надо окапываться в 5 областях – Свитан

Андрей Ганчук
13 апреля 2023, 16:13 обновлено 13 апреля, 16:15
21
Агрессору России незачем будет удерживать оккупированный Донбасс после потери захватчиками контроля над Крымским полуостровом, считает Роман Свитан.
Свитан, Крым
Россия потеряет Крым после уничтожения Крымского моста - Свитан / Коллаж GoogleMaps, Главред

Страна-оккупант Россия будет пытаться удержать захваченный Крым, однако после уничтожения Крымского моста они уже не смогут контролировать полуостров. Оккупированный Донбасс будет нецелесообразно удерживать в политическом плане. Руководству Брянской, Воронежской, Курской, Белгородской и Ростовской областей следует окапываться по линии российско-украинской границы. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что войска РФ будут воевать за все украинские территории, которые они незаконно "присоединили" и вписали в свою конституцию.

"Россияне закрепили в своей конституции Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожские области как часть Российской Федерации, хотя ни одна из этих областей не завоевана ими полностью. Но все они, как и Крым, записаны в конституции РФ как часть России, потому россияне будут сражаться за все, что считают российской территорией", - отметил Свитан.

видео дня

По словам эксперта, оккупанты попытаются удержать Крым и Донбасс. Но после того как Крымский мост будет уничтожен, они не смогут и дальше контролировать полуостров. Удерживать Донбасс будет политически бессмысленно.

"Думаю, что Россия будет всячески пытаться удержать Крым и донецкую агломерацию. Впрочем, после уничтожения Крымского моста удержать Крым будет просто невозможно. Тогда у оккупантов останется только донецкая агломерация. Вот только без Крыма донецкую агломерацию россиянам даже в политическом смысле незачем удерживать", - объяснил он.

Также он добавил, что руководителям 5 российских областей, которые граничат с Украиной, понадобится выстраивать свои линии обороны.

"Россиянам уже сейчас надо окапываться по границе Украины и России. Губернаторы пяти российских областей, граничащих с Украиной (Брянской, Воронежской, Курской, Белгородской, Ростовской) уже должны начинать отрывать линии обороны, засечные линии. Впрочем, некоторые уже начали это делать: белгородский, курский и брянский губернаторы уже работают над этим. А после начала нашего контрнаступления воронежский и ростовский губернаторы тоже найдут на карте госграницу Украины и начнут рыть окопы", - подчеркнул Роман Свитан.

Возвращение Крыма в Украину

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что освобождение Украиной Крыма изменит стратегическую ситуацию на поле боя. По мнению Ходжеса, наиболее перспективное направление для ВСУ – удар по так называемому "сухопутному коридору" оккупантов РФ, который ведет к оккупированному Крымскому полуострову.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что Украина способна освободить Крым в течение 5-7 месяцев. По мнению чиновника, у Москвы нет ресурсов для удержания Крымского полуострова. Переговоры возможны только в случае полного вывода российских оккупационных войск из Крыма.

Военный эксперт Серей Грабский заявил, что силы обороны Украины реально смогут освободить Крым в течение 5-7 месяцев после того, как на оккупированном юге будет рассечен российский так называемый "сухопутный коридор". Российские войска окажутся в блокаде на Крымском полуострове.

Смотрите видео Главред - Свитан рассказал, как войска РФ будут выходить из Крыма

Другие новости по теме:

новости Крыма новости Донбасса война России и Украины Роман Свитан
Реклама

Главное за день

После крушения "моста Путина" Россия не удержит Крым, ей надо окапываться в 5 областях – Свитан

После крушения "моста Путина" Россия не удержит Крым, ей надо окапываться в 5 областях – Свитан

16:13 Украина
Еврокомиссия не передаст Украине замороженные резервы РФ - Die Welt

Еврокомиссия не передаст Украине замороженные резервы РФ - Die Welt

16:08 Политика
Украину накроет мощная жара: когда ждать серьезного потепления - карта

Украину накроет мощная жара: когда ждать серьезного потепления - карта

15:49 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

16:13

После крушения "моста Путина" Россия не удержит Крым, ей надо окапываться в 5 областях – Свитан

16:11

Лолита призналась, что ее бросил молодой любовникВидео

16:08

Еврокомиссия не передаст Украине замороженные резервы РФ - Die WeltВидео

15:49

Украину накроет мощная жара: когда ждать серьезного потепления - картаВидео

15:46

"Чтобы бойцы чувствовали благодарность": "Украинская команда" передала защитникам пасхи

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:28

ТОП 3 вкуснейших закуски на Пасху 2023: самый быстрый рецепт за 5 минутВидео

15:27

Гороскоп на неделю 17-23 апреля 2023: Рыбам – выгорание, Ракам – много работыВидео

15:27

Умерла невестка Аллы Пугачевой

15:26

Артист-путинист Пореченков выдал бред об украинцах, которые его "ждут"Видео

Реклама
15:07

У популярного российского продюсера и композитора заподозрили неизлечимую болезньВидео

14:44

У Путина разразились циничной пропагандой об Украине и "оправданием" войныВидео

14:30

Головоломка, с которой справятся единицы: нужно за 6 секунд найти змею среди ломтиков арбуза

14:04

Депутата от "Слуги народа" Трубицына вместе с сообщниками завтра будут судить за миллионные взятки

14:01

Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день года - приметы 14 апреляВидео

13:50

Почему нельзя мыть пол вечером: обернется бедой для всей семьи

13:43

"Это очень необычно": Ахтем Сеитаблаев в интервью ЖВЛ рассказал о своем новом статусе дедушкиВидео

13:37

Разведка узнала личности российских оккупантов, жестоко казнивших воина ВСУ

13:10

Гороскоп на завтра 14 апреля 2023: Тельцам – деньги, Львам - вечеринкаВидео

12:56

Бывшая жена Виталия Кличко поделилась ярким пляжным фото

12:51

Мама в правительстве Аксенова, папа крымский судья: пророссийский дуэт Anna Maria "гастролирует" по украинским частямВидео

Реклама
12:48

"Извиняться не собираюсь": экс-пресс-офицер, оскорбившая казненного военного, выдала новое заявление

12:47

Украина может решиться на "полную мобилизацию" из-за тупика в войне - The Washington PostВидео

12:05

Как правильно поливать орхидею: назван самый лучший способ

11:57

Новые платежки за газ в квартирах украинцев: в "Нафтогазе" пояснили, что изменилосьВидео

11:57

Лилию Ребрик заклевали за синяки под глазами - ведущая не сдержалась, и ответила

11:38

Не сможете оторваться: как правильно приготовить ароматные сушеные грибыВидео

11:20

ВСУ придется зайти на территорию РФ, чтобы зачистить российских оккупантов на 200 км вглубь – СвитанВидео

11:18

20 тонн гуманитарки за рейс: линию фронта посетили трое иностранных волонтеров

11:05

Военный эксперт рассказал, смогут ли русские остановить контрнаступление ВСУ

10:36

Коронация разделила герцогов Сассекских - кто и почему не приедет к Чарльзу IIIВидео

10:30

Как отказаться от повестки, которую вручили на работе: юрист назвал законные основанияВидео

10:23

"Я беременна": Даша Астафьева огорошила признаниемВидео

10:09

В Бахмуте ликвидирован любитель полуобнаженных селфи из ЧВК "Вагнер"

09:50

Адвокат пояснила, можно ли отказаться от врученной на улице повесткиВидео

09:48

УПЦ МП заявила в полицию на Александра Пикалова и Евгения Кошевого за богохульствоВидео

09:09

Война РФ и Украины не завершится победой ни одной из сторон, мирных переговоров не будет – Washington Post

09:06

Убила пуля снайпера, когда спасал побратима: в боях за Бахмут погиб 19-летний студент Могилянки

09:04

До 6 гривен за киловатт: СМИ узнали кому и как Кабмин хочет повысить тариф на светВидео

09:01

В России новый идол - Святая Кувалдамнение

09:00

Роман Свитан: Россия потеряет Крым летом, ее фронт – как марлевые трусы, легко может порватьсяЭксклюзив

Реклама
08:47

Гороскоп на сегодня 13 апреля 2023: Близнецам – путешествие, Девам – новые возможности

08:45

Свет, занавес, аплодисменты: топ-4 прирожденных актеров по знаку зодиака

08:08

Эксперт пояснила, какие продукты не стоит брать украинцам перед ПасхойВидео

08:00

Вручили повестку на улице или на работе: все, что нужно знать военнообязанномуЭксклюзив

07:59

ВСУ готовы на 90%: Арестович озвучил возможные сроки контрнаступленияВидео

07:58

Головоломка, которую разгадают только гении: нужно найти скрытое лицо на картинке

07:28

Венгры платят за нож, которым отрезали голову украинскому солдату - советник Зеленского

06:52

Не исключен "жест доброй воли": оккупанты могут сами покинуть часть территорий Украины – генерал

06:35

Самый близкий друг Путинамнение

04:30

Войска РФ в Запорожской области вырыли окоп в 70 км: Грабский объяснил, почему это не остановит ВСУВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять