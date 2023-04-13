После крушения "моста Путина" Россия не удержит Крым, ей надо окапываться в 5 областях – Свитан

Агрессору России незачем будет удерживать оккупированный Донбасс после потери захватчиками контроля над Крымским полуостровом, считает Роман Свитан.

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Россия потеряет Крым после уничтожения Крымского моста - Свитан / Коллаж GoogleMaps, Главред

Страна-оккупант Россия будет пытаться удержать захваченный Крым, однако после уничтожения Крымского моста они уже не смогут контролировать полуостров. Оккупированный Донбасс будет нецелесообразно удерживать в политическом плане. Руководству Брянской, Воронежской, Курской, Белгородской и Ростовской областей следует окапываться по линии российско-украинской границы. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

В интервью Главреду он рассказал о том, что войска РФ будут воевать за все украинские территории, которые они незаконно "присоединили" и вписали в свою конституцию.

"Россияне закрепили в своей конституции Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожские области как часть Российской Федерации, хотя ни одна из этих областей не завоевана ими полностью. Но все они, как и Крым, записаны в конституции РФ как часть России, потому россияне будут сражаться за все, что считают российской территорией", - отметил Свитан.

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По словам эксперта, оккупанты попытаются удержать Крым и Донбасс. Но после того как Крымский мост будет уничтожен, они не смогут и дальше контролировать полуостров. Удерживать Донбасс будет политически бессмысленно.

"Думаю, что Россия будет всячески пытаться удержать Крым и донецкую агломерацию. Впрочем, после уничтожения Крымского моста удержать Крым будет просто невозможно. Тогда у оккупантов останется только донецкая агломерация. Вот только без Крыма донецкую агломерацию россиянам даже в политическом смысле незачем удерживать", - объяснил он.

Также он добавил, что руководителям 5 российских областей, которые граничат с Украиной, понадобится выстраивать свои линии обороны.

"Россиянам уже сейчас надо окапываться по границе Украины и России. Губернаторы пяти российских областей, граничащих с Украиной (Брянской, Воронежской, Курской, Белгородской, Ростовской) уже должны начинать отрывать линии обороны, засечные линии. Впрочем, некоторые уже начали это делать: белгородский, курский и брянский губернаторы уже работают над этим. А после начала нашего контрнаступления воронежский и ростовский губернаторы тоже найдут на карте госграницу Украины и начнут рыть окопы", - подчеркнул Роман Свитан.

Возвращение Крыма в Украину

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что освобождение Украиной Крыма изменит стратегическую ситуацию на поле боя. По мнению Ходжеса, наиболее перспективное направление для ВСУ – удар по так называемому "сухопутному коридору" оккупантов РФ, который ведет к оккупированному Крымскому полуострову.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк полагает, что Украина способна освободить Крым в течение 5-7 месяцев. По мнению чиновника, у Москвы нет ресурсов для удержания Крымского полуострова. Переговоры возможны только в случае полного вывода российских оккупационных войск из Крыма.

Военный эксперт Серей Грабский заявил, что силы обороны Украины реально смогут освободить Крым в течение 5-7 месяцев после того, как на оккупированном юге будет рассечен российский так называемый "сухопутный коридор". Российские войска окажутся в блокаде на Крымском полуострове.

Смотрите видео Главред - Свитан рассказал, как войска РФ будут выходить из Крыма

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