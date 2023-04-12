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У Зеленского заявили, что тысячи граждан РФ бегут из Крыма перед контрнаступлением ВСУ

Андрей Ганчук
12 апреля 2023, 22:11 обновлено 12 апреля, 22:11
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Около 500-800 тысяч граждан страны-оккупанта России незаконно находятся в захваченном Крыму, Украина их может депортировать, сказала Тамила Ташева.
ВСУ, Крым
Армия Украины готовится к освобождению оккупированного Крыма / Коллаж GoogleMaps, 93 ОМБр

Тысячи граждан страны-агрессора России бегут с оккупированного Крыма, опасаясь контрнаступления армии Украины. Они оставляют свою недвижимость, чтобы покинуть полуостров. Около 500-800 тысяч россиян, которые незаконно находятся на территории Крымского полуострова, могут быть депортированы после возвращения Крыма под украинский флаг. Об этом заявила представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

Как сообщает Newsweek, она рассказала о том, что тысячи россиян оставляют свою недвижимость и бегут из Крыма, поскольку опасаются контрнаступления сил обороны Украины.

По словам представителя президента, граждане РФ, которые находятся в Крыму без законных оснований (их около 500-800 тысяч), могут быть депортированы после возвращения полуострова под политический контроль Киева.

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"В частности население, которое "понаехало" на территорию Крыма. Соответственно, это российское население, начинает выезжать. Мы видим просто проседание рынка недвижимости, потому что видно, что спроса на его покупку нет, а только на продажу. Люди бросают свое имущество, чтобы уехать с территории полуострова", - подчеркнула Тамила Ташева.

Возвращение Крыма в Украину

Бывший командующий войсками Соединенных Штатов Америки в Европе Бен Ходжес сделал прогноз, согласно которому освобождение армией Украины Крыма изменит стратегическую ситуацию на поле боя.

По его мнению, самым перспективным направлением для ВСУ станет удар по так называемому "сухопутному коридору" российских оккупантов, который идет к захваченному Крымскому полуострову.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига заявил, что Украина может пойти на переговоры с агрессором Россией после того, как ВСУ выйдут к админгранице с оккупированным Крымом.

Позже он уточнил, что говорил лишь об одной из опций.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украина может освободить Крымский полуостров в течение 5-7 месяцев. Как полагает чиновник, у Москвы нет ресурсов для того, чтобы удержать Крым. Переговоры с РФ возможны только в случае вывода оттуда россиянами своих оккупационных войск.

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Контрнаступление ВСУ:

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