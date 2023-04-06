Украина будет готова вести переговоры по Крыму: у Зеленского назвали условие

В то же время, Киев не отказывается от освобождения полуострова от российских оккупантов военным путем.

У Зеленского назвали условие начала переговоров по Крыму / Википедия, УНИАН

Заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига заявил, что Украина будет готова к переговорам относительно будущего временно оккупированного Крыма с Россией, если ВСУ проведут успешное контрнаступление и дойдут до админграницы полуострова с Херсонской областью.

В интервью Financial Times он подчеркнул, что это не значит, что Украина отказывается от освобождения полуострова от российских оккупантов военным путем.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса... Это не значит, что мы исключаем путь освобождения (полуострова – ред.) нашей армией", – заявил Сибига.

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Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что Зеленский и его помощники сейчас обсуждают такой вариант сугубо для территории оккупированного Крыма.

Издание отмечает, что этот комментарий Сибиги стал "наиболее четким заявлением о заинтересованности в переговорах с РФ" с апреля 2022 года после прекращения переговоров со страной-агрессором.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что армия собирается освободить захваченный Россией Крым. По данным разведчиков, на полуострове серьезно изменились настроения. После преступлений российских оккупантов в Украине свою политическую позицию поменяли даже те, кто поддерживал режим Путина.

Как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, перелом в войне против России может наступить в начале лета, когда ВСУ соберут достаточно ресурсов для крупного контрнаступления. По словам эксперта, Россия до тех пор не будет иметь сверхмощных ресурсов, чтобы сдержать наступательные действия ВСУ, особенно бронетанковых сил, которые Украина сегодня получает.

Ранее российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. Он подчеркнул, что в этот момент окружение диктатора может даже задуматься о том, чтобы передать его под суд.

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