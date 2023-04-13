Разведка узнала личности российских оккупантов, жестоко казнивших воина ВСУ – Лубинец

Украинской разведке предварительно уже известно, кто был исполнителем расправы с защитником Украины и в какой местности это могло происходить.

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Разведка предварительно узнала личности палачей, которые жестоко казнили воина ВСУ/ Facebook Лубинец, Минобороны РФ

Украинская разведка, вероятно, уже установила личности российских оккупантов, которые жестоко казнили пленного украинского военного, обезглавив его.

Также уже предварительно известна местность, где могла происходить ужасная сцена убийства. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Радио Свобода".

"У меня вчера было общение с нашими разведывательными органами. По их предположениям, они примерно знают, кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто непосредственно был исполнителем", – заявил омбудсмен.

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На вопрос ведущего, причастны ли к этому преступлению вагнеровцы, Лубинец не ответил. Он отметил, что такие детали не может публично разглашать.

В то же время он подчеркнул, что украинская разведка в этой ситуации сработала максимально эффективно.

Казнь украинского военного российскими оккупантами

Вечером 11 апреля в российских пабликах в сети появилось видео расправы над украинским военнослужащим. На опубликованных кадрах люди в военной форме с отличиями российских оккупантов казнят живого человека с желтой лентой – его, как правило, используют ВСУ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что проводится детальная проверка содержания видео с казнью и устанавливается личность военного.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование, производство возбудили по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

На кадры с казнью воина ВСУ оккупантами отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, это видео должен увидеть мир, чтобы понять истинное лицо России. Президент призвал мир реагировать на агрессию и военные преступления страны-агрессора России.

Напомним, сообщество InformNapalm в ответ на жестокое видео убийства украинского военного заявило, что это уже не первый случай, когда российские оккупанты казнят защитников Украины именно таким способом. Нелюди таким образом казнили украинских бойцов независимо от пола, были случаи, когда так жестоко убивали и гражданских.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские силовые ведомства и спецслужбы изучают обнародованное видео и пытаются установить личность погибшего защитника Украины и его палачей. При этом она призвала не распространять в сети ужасное видео казни военного и не выдвигать публично каких-либо собственных версий относительно возможной личности убитого оккупантами воина.

В то же время правозащитник Владимир Осечкин рассказал, что украинского военного могли казнить вагнеровцы. По словам правозащитника, он лично пообщался с беглым боевиком ЧВК "Вагнера" Андреем Медведевым, который находится в шведской депортационной тюрьме, и тот узнал вагнеровцев на видео.

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