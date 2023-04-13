ВСУ придется зайти на территорию РФ, чтобы зачистить российских оккупантов на 200 км вглубь – Свитан

Если российская оккупационная армия будет оставаться у границы с Украиной, жить в украинских приграничных регионах будет невозможно.

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ВСУ придется зайти на территорию РФ/ 93 ОМБр Холодний Яр, скрин

Для безопасности Украины после того, как защитники нашего государства выгонят российскую оккупационную армию с украинских территорий, в приграничных регионах страны-агрессора РФ должна быть демилитаризованная зона, где не должно быть ни одного российского военного.

Эта демилитаризованная зона должна простираться минимум на 150-200 км от украинской границы вглубь территории России. Такое мнение высказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

"Как минимум 150-200 км от нашей границы вглубь территории России должна быть демилитаризованная зона, то есть там не должно быть ни одного российского военного. Этих российских военных придется уничтожить. А чтобы их уничтожить, нам надо будет зайти на эту территорию. Это нужно для того, чтобы они не смогли подтянуть артиллерию, армейские средства поражения ближе к нашим городам, к тому же Харькову", – отметил полковник.

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Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Поэтому возможны боевые действия на территории России на глубину 200 км от украинской госграницы, считает Свитан. Однако всё будет зависеть от того, как в дальнейшем будет развиваться ситуация

"Если российские военные сами сбегут из 200-километровой зоны, то боевых действий в приграничных российских областях не будет, а если останутся, мы их будем уничтожать. Там нельзя будет их оставить, иначе нашим людям нельзя будет жить на приграничной территории", – сказал полковник.

Война в Украине

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что контрнаступление ВСУ может заставить российских оккупантов совершить "жест доброй воли" – захватчики могут сами оставить часть оккупированных территорий, как это произошло во время освобождения Правобережья Херсонской области.

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала, что тысячи граждан страны-агрессора России бегут из оккупированного Крыма, опасаясь контрнаступления армии Украины. Они покидают свою собственность, чтобы покинуть полуостров. Около 500-800 тысяч россиян, незаконно находящихся на территории Крымского полуострова, могут быть депортированы после возвращения Крыма под украинский флаг.

Ранее The Washington Post сообщил, что в "слитых" в сеть секретных материалах разведки США назывался наиболее вероятным сценарий, по которому война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта.

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