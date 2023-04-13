Убила пуля снайпера, когда спасал побратима: в боях за Бахмут погиб 19-летний студент Могилянки

Воин защищал родную землю с первых дней полномасштабной войны. Во время одного из боев он получил смертельное ранение в шею, когда спасал побратима.

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В боях за Бахмут погиб 19-летний студент Могилянки Иван Рыбитва / Facebook НУ "Киево-Могилянская академия", ua.depositphotos.com

В боях за город Бахмут погиб 19-летний студент Национального университета "Киево-Могилянская академия" Иван Рыбитва. Воин во время боя с российскими оккупантами 7 апреля пытался спасти своего побратима, но погиб от снайперской пули.

Вражеский снайпер попал в защитника Украины как раз тогда, когда он пытался эвакуировать своего побратима с поля боя. Ранение в шею было смертельным. О гибели украинского воина сообщили на Facebook-странице Могилянки.

В высшем учебном заведении рассказали, что парень учился на первом курсе Могилянки по специальности "Физика". Но когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, он не смог стоять в стороне, поэтому взял академотпуск и пошел защищать родную землю. Иван записался в добровольческое формирование территориальной общины (ДФТО).

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Когда Киевщина была освобождена от российских оккупантов, Иван вышел из ДФТО и после этого год добросовестно готовился защищать страну. В частности, он учился в Великобритании. В январе 2023 года он вернулся на фронт, войдя в состав 3-й отдельной штурмовой бригады, созданной на базе подразделения теробороны "Азов".

В начале апреля воин с побратимами стали на усиление 1-го мехбатальона в боях за Бахмут. Однако бой с российскими оккупантами, который состоялся 7 апреля, стал последним для защитника Украины. В него попал российский снайпер, когда Иван пытался оказать первую медицинскую помощь своему побратиму и эвакуировать его с поля боя. Ранение в шею было смертельным для украинского воина.

Воин Иван Рыбитва погиб в бою за Бахмут/ Facebook НУ "Киево-Могилянская академия"

В Национальном университете "Киево-Могилянская академия" выразили соболезнования родным, близким и друзьям Ивана Рыбитвы и сообщили, что попрощаться с погибшим воином можно будет 13 апреля в 10:00 на 1-м плацу НаУКМА (вход через ворота с Контрактовой площади, напротив Гостиного двора).

Также в высшем учебном заведении отметили, что семья военного не нуждается в финансовой поддержке, но в ней нуждается подразделение, в котором служил Иван. Также ВУЗ предоставил реквизиты для помощи, которую направят для защитников Украины.

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб украинский военный из Львовской области Александр Бондарук. Его смертельно ранили российские оккупанты во время выполнения боевого задания 5 апреля. У защитника Украины остались мама, брат, жена и двое детей.

Также на фронте погиб защитник Украины из Львовской области Максим Труба. В ряды ВСУ он вступил добровольно. Свой последний бой принял 8 апреля. Герою недавно исполнилось 28 лет. Сначала молодой военный служил в Яворове, затем ездил на учебу в Великобританию. Воевал под Бахмутом.

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