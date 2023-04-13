Венгры платят за нож, которым отрезали голову украинскому солдату - советник Зеленского

Олег Устенко заявил, что Венгрия своими энергетическими сделками со страной-агрессором Россией финансирует военные преступления РФ в Украине.

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Олег Устенко, Петер Сийярто / Фото: пресс-служба форума Украина 30, facebook.com/szijjarto.peter.official

Ряд соглашений, которые усиливают энергетическое сотрудничество Венгрии и России, затягивают полномасштабную войну РФ в Украине. Экономический советник президента Украины Олег Устенко призвал Европейский Союз заблокировать их.

По словам советника Зеленского, Венгрия своими договоренностями с Россией спонсирует ее войну в Украине, в том числе и преступления.

"Если вы видели видео, где россияне отрезают голову украинскому солдату – венгры платят за нож. Надо быть полностью слепым, чтобы не видеть, какие преступления вы спонсируете. Покупая больше газа у россиян, вы даете им больше возможностей для эскалации войны", – сказал Устенко в комментарии Politico.

видео дня

Он призвал Европейский Союз "оказать все возможное давление" на Будапешт, чтобы не допустить получения Россией большего количества наличных денег в обмен на энергоносители для Венгрии.

"Венгрия получает финансовую поддержку от Брюсселя, поэтому это отличный инструмент, который может быть использован немедленно. Они (венгры – ред.) делают это за счет всех. Они пытаются получить эти сравнительные преимущества, потому что продолжают сотрудничать с кремлевским режимом", – считает советник президента Украины.

Визит Сийярто в Москву

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 11 апреля приехал в Москву. Там он добился соглашения об увеличении поставок газа из России и обновил соглашение о финансировании атомной электростанции "Пакш".

Сийярто – один из немногих чиновников из стран ЕС, который встречался с российскими чиновниками в Москве с момента начала полномасштабной войны в Украине.

Отметим, большинство членов Евросоюза дистанцировались от президента страны-агрессора Владимира Путина из-за его вторжения в Украину.

В то же время правительство Венгрии активно лоббировало в ЕС освобождение от любых санкций, наложенных на российский газ, нефть и ядерное топливо, а также угрожало наложить вето на предложенные действия ЕС против Москвы.

Шокирующее видео с казнью украинского военного

Вечером 11 апреля в российских пабликах в Сети появилось видео расправы над украинским военнослужащим. На опубликованных кадрах люди в военной форме со знаками отличия российских оккупантов казнят живого человека с желтой лентой - ее, как правило, используют ВСУ.

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что проводится детальная проверка содержания видео с казнью и устанавливается личность военного.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование. Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Мы найдем этих нелюдей. Если нужно будет - достанем отовсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал видео с казнью украинского военнопленного. По словам главы государства, это видео должен увидеть мир, чтобы понять истинное лицо России.

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