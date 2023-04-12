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"Это видео России, какой она есть": Зеленский отреагировал на кадры с казнью воина ВСУ оккупантами

Анна Ярославская
12 апреля 2023, 11:21 обновлено 12 апреля, 11:33
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир реагировать на агрессию и военные преступления страны-оккупанта России.
Владимир Зеленский, флаг РФ
Владимир Зеленский отреагировал на казнь украинского пленного российскими оккупантами / ОПУ, ua.depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал видео с казнью украинского военнопленного, которого российские оккупанты обезглавили, а кадры впоследствии были опубликованы в соцсетях.

По словам главы государства, это видео должен увидеть мир, чтобы понять истинное лицо России.

"Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео... казни украинского пленника... Мир должен видеть. Это видео России, какой она есть (...) Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой – такую привычку уничтожать жизнь. Это не случайность. Это не эпизод. Так было раньше. Так было в Буче. Тысячи раз", - заявил Зеленский.

видео дня

Президент призвал мир реагировать агрессию и военные преступления страны-агрессора России.

"Никто не поймет, если лидеры не среагируют. Сейчас нужно действовать! И нам в Украине максимально сосредоточиться на фронте. Максимально помогать. Гнать оккупанта с нашей земли! Главная цель – победить. Главная цель – Украине прочность, чтобы победить. Разгром оккупантов, приговоры убийцам, трибунал государству-злу", - заявил Зеленксий.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / скриншот

Шокирующее видео с казнью украинского военного

Вечером 11 апреля в российских пабликах в Сети появилось видео расправы над украинским военнослужащим. На опубликованных кадрах люди в военной форме со знаками отличия российских оккупантов казнят живого человека с желтой лентой - ее, как правило, используют ВСУ.

В Главном управлении разведки Минобороны заявии, что проводится детальная проверка содержания видео с казнью и устанавливается личность военного.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование. Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Мы найдем этих нелюдей. Если нужно будет - достанем отовсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за совершенное они точно понесут наказание", - подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

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