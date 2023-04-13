В Бахмуте ликвидирован любитель полуобнаженных селфи из ЧВК "Вагнер"

"Вагнеровец" Олег Чеченов "демилитаризировался" в Бахмуте 20 марта. Его уже похоронили.

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Оккупант Олег Чеченов "демилитаризировался" в Бахмуте 20 марта / Фото: соцсети

Защитники Украины ликвидировали под Бахмутом российского оккупанта, наемника ЧВК Вагнера Олега Чеченова. 31-летний гражданин РФ приехал из-под Рязани, чтобы умереть.

Об очередном "двухсотом" российском захватчике сообщил в Telegram сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm Иракли Комахидзе.

"Вагнеровец" Чеченов "демилитаризировался" в Бахмуте 20 марта.

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Оккупанта похоронили 12 апреля в поселке Павловка Рязанской области.

Скриншот из запрещенной в Украине соцсети ВК

Сам захватчик, судя по его странице в соцсети, до того, как отправиться на войну против Украины, очень любил фотографироваться, в частности делать полуобнаженные селфи.

"Олежка Чеченов очень любил позировать на камеру, его родным пришлось туго при выборе фотографии для панихиды", – прокомментировал Комахидзе.

Оккупант Олег Чеченов любил делать селфи / Фото: соцсети

Как сообщал Главред, на войне в Украине был ликвидирован оккупант-священник РПЦ. Он принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

ВСУ ликвидировали российского оккупанта Александра Бочарова. Дома у него осталось шестеро детей, а на войну он отправился добровольцем. 45-летний атаман хутора Каменного Даниловского района Волгоградской области был демилитаризован 19 января.

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