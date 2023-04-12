"Опознал своих бывших коллег": стало известно, кто обезглавил украинского военного - правозащитник

Беглый "вагнеровец" Андрей Медведев по видео опознал своих бывших коллег, которые отрезали голову живому украинскому военному.

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Бывший "вагнеровец" узнал того, кто обезглавил украинского военного / Коллаж фото из соцсетей, kommersant.ru

Российские оккупанты жестоко казнили украинского военного, которого они взяли в плен. Они отрезали голову еще живому защитнику. Однако уже стало известно, кто сотворил подобное с украинским военным. Ими оказались "вагнеровцы". По крайней мере так утверждает правозащитник Владимир Осечкин, который лично пообщался с беглым боевиком ЧВК "Вагнера" Андреем Медведевым. Видео уже разлетелось в Сети.

Осечкин утверждает, что Медведев, который находится в шведской депортационной тюрьме, лично опознал и подтвердил личность оккупантов, которые казнили украинского военного.

"Он однозначно опознает там своих бывших коллег - бойцов ЧВК "Вагнера" - по характерными позывным, по тому, как они разговаривают, что они озвучивают по рациям между самой этой внесудебной казнью и жестоким убийством, по тому, какие выстрелы раздаются из АГС. Он однозначно утверждает и помогает нам в опознании, что к этому страшному убийству причастны бойцы незаконного вооруженного формирования, известного как ЧВК "Вагнера", - сказал Осечкин.

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Владимир Осечкин / скриншот из видео

Позже в Telegram-канале Gulagu.net появилась информация о том, что к этой казни, как и нескольким другим, был причастен командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин. Подобными действиями "вагнеровцы" хотят озлобить ВСУ, чтобы "россиянам было страшно сдаваться в плен".

"Уже несколько опрошенных нами бывших и заметных участников "ЧВК Вагнер" сообщили о том, что эта и другие расправы были санкционированы командиром "ЧВК Вагнер" Дмитрием Уткиным с целью озлобления ВСУ", - говорится в сообщении.

Жестокое убийство украинского военного оккупантами

Вечером 11 апреля в российских пабликах в сети появилось видео расправы над украинским военнослужащим. На опубликованных кадрах люди в военной форме с отличиями российских оккупантов казнят живого человека с желтой лентой – ее, как правило, используют ВСУ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что проводится детальная проверка содержания видео с казнью и устанавливается личность военного.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование, производство возбудили по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

На кадры с казнью воина ВСУ оккупантами отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, это видео должно увидеть мир, чтобы понять истинное лицо России. Президент призвал мир реагировать на агрессию и военные преступления страны-агрессора России.

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