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"Визжал на их языке": Сеть взорвалась из-за поста бывшего пресс-офицера о казненном военном

Ангелина Подвысоцкая
12 апреля 2023, 21:48 обновлено 12 апреля, 22:13
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Василиса Мазурчук добавила, что российских оккупантов даже не следует просить о том, чтобы они не издевались над пленными украинцами.
Василиса Мазурчук
Василиса Мазурчук оскандалилась из-за поста о казненном украинском военном / Коллаж фото facebook/Василиса Мазурчук

В Сети появилось жуткое и болезненное видео, на котором виден момент казни живого украинского военного оккупантами - ему отрезали голову. Однако бывший пресс-офицер "Полка Днепр-1" и "Добровольческого батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук оскандалилась из-за своего поста о "недостойной" смерти военного.

Она написала, что военному не следовало "визжать на их языке".

"Смерть и казнь ужасны всегда. А ведь правда, лучше как Уоллес в "Храбром сердце" - непокоренным. Чем визжать на их языке - "ненадо, больно". Умирая, всегда лучше сохранить достоинство. Потому что на войне, избежать гибели иногда очень трудно", - написала Василиса Мазурчук.

видео дня

Она добавила, что российских оккупантов даже не следует просить о том, чтобы они не издевались над пленными украинцами.

"Господи. Но поймите уже, что просить у человека, или в нашем случае - изверга - не убивать вас, чтобы не было больно - не действует. Ну они сделают наоборот всегда. Для чего вы это обсуждаете, если сами знаете?! Они не пойдут на встречу. Они не облегчат смерть. Они не сделают легче!!! Они - зло. Они не помогут умереть без боли", - добавила Мазурчук.

пост Василисы Мазурчук
Василиса Мазурчук оскандалилась из-за поста о казненном украинском военном / скриншот

Сеть сразу же взорвалась гневными комментариями. Пользователи соцсети призвали женщину "показать пример, как умирать достойно".

  • Реакция на пост Василисы Мазурчук о казненном украинском военном
    Реакция на пост Василисы Мазурчук о казненном украинском военном скриншот
  • Реакция на пост Василисы Мазурчук о казненном украинском военном
    Реакция на пост Василисы Мазурчук о казненном украинском военном скриншот
  • Реакция на пост Василисы Мазурчук о казненном украинском военном
    Реакция на пост Василисы Мазурчук о казненном украинском военном скриншот

Впоследствии Мазурчук отреагировала на хейт в свою сторону. Женщина не извинилась, не объяснила свои слова, а просто опубликовала скриншоты с комментариями и написала "украинцы". Позже она удалила этот пост.

пост Василисы Мазурчук
Василиса Мазурчук оскандалилась из-за поста о казненном украинском военном / скриншот

Кто такая Василиса Мазурчук

Как отмечает сама Василиса Мазурчук на своей странице в Facebook, она работала в пресс-службе Днепровского областного совета. Позже она стала пресс-офицером "Добровольческого батальона "Донбасс" и "Полка Днепр-1". К тому же она была помощником-консультантом народного депутата. Сейчас Мазурчук называет себя PR-щицей и писательницей.

Казнь украинского военного

Видео появилось 11 апреля в российских провоенных пабликах в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как люди в военной форме с белыми лентами (знак, который используют оккупанты для идентификации своих войск в Украине) обезглавливают живого человека. Лица людей закрыты масками.

На форме человека, которого казнят, видна желтая лента (ее, как правило, используют вооруженные силы Украины). Видео снято на фоне зеленой травы и листьев, что может свидетельствовать о том, что оно могло быть записано в прошлом году.

После появления этого видео в соцсетях глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram: "За все будет ответ и ответственность". При этом он не уточнил повод, в связи с которым был написан пост. Вероятно, он может быть ответом на появление видео об убийстве.

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