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"Летит рой беспилотников": пропагандистка Симоньян назвала новую фобию оккупантов

Ангелина Подвысоцкая
11 апреля 2023, 19:35 обновлено 11 апреля, 19:44
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Симоньян боится, что на позиции российских оккупантов полетит сразу 1000 беспилотников с боезарядами.
беспилотники, Симоньян
Симоньян боится, что на россиян налетит украинский "рой беспилотников" / Коллаж фото скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты и пропагандисты уже всерьез напуганы. Они ждут не только большого украинского контрнаступления, но и целого "роя беспилотников". По крайней мере так утверждает одна из главных российских пропагандисток Маргарита Симоньян. Видео уже разлетелось в Сети.

Информацию о том, что россияне будут страдать от такого "роя", подтверждают даже силовики страны-агрессора, говорит пропагандистка и добавляет, что "такого еще не было".

"1000 беспилотников. Каждый из них несет на себе некий боезаряд. И вот они летят в определенное место, в определенный город, на линию нашей обороны, на скопление техники", - пугается Симоньян.

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В России, по словам пропагандистки, говорят, что это "пока невозможно".

"Меня всегда пугает это слова "пока". Ядерное оружие тоже было пока невозможно. Обычные пулеметы тоже были пока невозможны, порох был пока невозможен", - говорит пропагандистка.

Симоньян
Симоньян боится, что на россиян налетит украинский "рой беспилотников" / скриншот из видео

Контрнаступление Сил обороны Украины

Весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов, пишет Politico.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике. Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что украинские военные могут пойти в контрнаступление до середины или конца апреля, когда подсохнут полевые дороги и ими можно будет двигаться тяжелой техникой. К тому времени продлится оперативная пауза. Сроки подготовки военных к контрнаступлению напрямую зависят от объемов и темпов поставок военно-технической помощи от западных партнеров.

6 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сведения о контрнаступлении сил обороны Украины являются закрытыми. Информацией владеют не более 3-5 человек. Когда и на каком направлении ВСУ начнут масштабную операцию, сегодня закрытый вопрос. События будут развиваться явно не в интересах агрессора России.

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