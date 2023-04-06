Данилов – о контрнаступлении ВСУ: события будут не в пользу России, там уже очень волнуются

Информацией о контрнаступлении армии Украины владеют не более 3-5 человек, это абсолютно закрытый вопрос, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Украина не разглашает деталей контрнаступления ВСУ - Данилов / Коллаж УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Сведения о контрнаступлении сил обороны Украины являются закрытыми. Информацией владеют не более 3-5 человек. Когда и на каком направлении ВСУ начнут масштабную операцию, сегодня закрытый вопрос. События будут развиваться явно не в интересах агрессора России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что сведениями о контрнаступлении украинских войск владеет ограниченное число лиц. Речь идет о людях, которые напрямую связаны с мероприятиями.

"Президент сказал без деталей. Это очень важная вещь. Я могу сказать, на сегодняшний день людей, обладающих информацией, где, когда, каким образом будут начинаться те или иные действия на территории нашей планеты, находится в очень ограниченном количестве. Не более 3-5 человек владеют (информацией, - ред.), которые причастны к этим людям", - отметил Данилов.

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По его словам, те или иные заявления о контрнаступлении сил обороны Украины вряд ли будут соответствуют реальному положению вещей.

"Где, когда, в какое время - этот вопрос на сегодняшний день абсолютно закрыт. Имейте это в виду", - добавил чиновник.

Также секретарь СНБО уточнил, что в России в ожидании дальнейших событий уже "очень волнуются". Все будет происходить явно не в интересах Москвы.

"Мы осознаем, что эти события будут не в пользу РФ. Мы понимаем, что мы делаем. Мы понимаем, для чего мы делаем. Мы не понимаем, для чего РФ ворвалась на нашу территорию? Но, поверьте, они все или добровольно покинут наши территории, или будут туда (в Россию, - ред.) отправлены грузом, который называется "Груз 200", - подчеркнул Алексей Данилов.

Контрнаступление армии Украины

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что ВСУ могут начать контрнаступательную операцию уже в ближайшие недели. Украина сама решит, какую выбрать тактике на поле военных действий. При этом она добавила, что и российские оккупанты пытаются пойти в наступление.

Издание The New York Times опубликовало материал, в котором речь идет о том, что армия Украины готова к контрнаступлению. Однако военная операция станет серьезным вызовом для ВСУ. Вероятным направлением удара по оккупантам РФ журналисты считают юг Украины.

По информации Reuters, Украина в ближайшие недели и или месяцы применит 8 новых штурмовых бригад в 40 000 военных для проведения контрнаступления ВСУ. От грядущего контрнаступления, пишут в статье, зависит дальнейшее развитие событий относительно завершения войны.

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Война России против Украины: