Украина готовит 40 тысяч бойцов штурмовой бригады для контрнаступления - Reuters

Неудачная попытка отвоевать территорию может подорвать оптимизм среди ключевых сторонников и подтолкнуть их к тому, чтобы побудить Киев начать переговоры с РФ.

От грядущего контрнаступления Киева зависит многое / Фото: 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

В ближайшие недели или месяцы Украина хочет использовать для контрнаступления восемь новых штурмовых бригад общей численностью 40 000 солдат. Речь идет о "Гвардии наступления", которую готовит МВД. Об этом сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил агентству, что, по его мнению, Украина по-прежнему обладает значительным мобилизационным потенциалом. По его словам, среди его рекрутов есть женщины, люди без военного опыта, а также бывшие полицейские и военнослужащие.

Агентство пишет, что от грядущего контрнаступления Киева зависит многое.

видео дня

"Неудачная и с большими потерями попытка отвоевать территорию у российских войск может подорвать оптимизм среди ключевых сторонников Запада и подтолкнуть их к тому, чтобы побудить Киев начать переговоры с Москвой", – говорится в публикации.

Контрнаступление Сил обороны Украины

Весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов, пишет Politico.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике. Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что украинские военные могут пойти в контрнаступление до середины или конца апреля, когда подсохнут полевые дороги и ими можно будет двигаться тяжелой техникой. К тому времени продлится оперативная пауза. Сроки подготовки военных к контрнаступлению напрямую зависят от объемов и темпов поставок военно-технической помощи от западных партнеров.

Другие новости: