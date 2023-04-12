"Насиловали, обезглавливали мужчин и женщин": в InformNapalm рассказали детали зверств оккупантов

Российские захватчики жестоко казнили украинских военных независимо от пола, а также насиловали и убивали гражданских.

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В InformNapalm рассказали детали зверств оккупантов/ Минобороны РФ, УНИАН

Российские оккупанты неоднократно жестоко казнили защитников Украины. Одним из видов таких казней было отрезание голов. Нелюди таким образом казнили украинских военных независимо от пола, были случаи, когда так жестоко убивали и гражданских.

Об этом сообщили в Telegram-канале InformNapalm в среду, 12 апреля. В сообществе отреагировали на распространенное в сети 11 апреля видео казни украинского военного, которому российские оккупанты отрезали голову, и напомнили, что пытки и жестокие убийства россияне практикуют в Украине еще с 2014 года.

видео дня

По данным сообщества, к грабежу и пыткам украинцев на оккупированных территориях Донбасса годами прибегали преимущественно кадыровцы.

"Мы получали устные показания, что российские военные (в основном "кадыровцы", но не только) практиковали отрезание голов пленным украинцам, не только военным, но и гражданским, которых они до этого грабили и пытали. Головы отрезали не только мужчинам, но и женщинам, которых перед этим насиловали", – отмечается в сообщении.

В сообществе рассказали, что подобная ситуация произошла в поселке Новосветловка Луганской области в 2014 году. Местные жители тогда сообщили, что "кадыровцы" изнасиловали и жестоко убили нескольких медработниц местной больницы.

"Одна из женщин, которой удалось сбежать и видеть всё своими глазами, вскоре умерла, говорят, что "от эмоционального выгорания и психологического шока", – пишут в InformNapalm.

Также в том же году один из украинских офицеров рассказал, что он видел в оптический прицел, как россияне отрезали головы пленным.

Практика убийств с пытками увеличилась после полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину, отмечают в InformNapalm.

Для чего российские оккупанты снимают жестокие видео

При этом в InformNapalm говорят, что российские захватчики жестоко убивают украинских военных и записывают это на видео не только для запугивания украинцев, а скорее для "внутреннего использования" этого видео.

"Российские командиры подразделений ВС РФ и неформальных российских бандформирований отдают приказы своим подчиненным, чтобы те отрезали головы или пытали, а сами снимают всё на телефон, как доказательство и элемент "связывания кровью и преступлением", чтобы подчиненные понимали, что пути назад для них уже нет. После такого "крещения кровью" вероятность, что боевик сбежит и сдастся в плен, значительно уменьшается, потому что есть компромат. То есть это контент не для нас и не для Запада, а для внутренней аудитории", – пишут в сообществе.

При этом в InformNapalm предполагают, что эти видео могут попадать в сеть в том случае, если соучастник преступления сбежал или предал, а также тогда, когда видеозапись находят в телефоне уже ликвидированного командира.

В сообществе подчеркнули, что такие случаи жестоких казней являются еще одним подтверждением того, что эту войну нельзя завершить без окончательной победы над злом. В InformNapalm призвали Запад усилить военную помощь Украине и не колебаться в этом вопросе.

Жестокие убийства украинских военных оккупантами

6 марта в сети появилось страшное видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он нервничает, курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте. У украинского защитника в руках совсем не было оружия. Можно предположить, что "Слава Украине" он воскликнул в тот момент, когда заметил, что его планируют убить. Всё произошло очень быстро.

Позже стало известно, что российские военные расстреляли защитника Украины Александра Мациевского, который был снайпером. Известно, что украинского Героя оккупанты расстреляли 20 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Также ранее сообщалось, что оккупанты замучили до смерти бойца ВСУ и сняли всё на видео. Российские военные отрезали пленному бойцу ВСУ канцелярским ножом гениталии. На страшные кадры отреагировали в Офисе президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия – страна каннибалов, которые наслаждаются пытками и убийствами.

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