УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Насиловали, обезглавливали мужчин и женщин": в InformNapalm рассказали детали зверств оккупантов

Алёна Воронина
12 апреля 2023, 09:23 обновлено 12 апреля, 09:27
166
Российские захватчики жестоко казнили украинских военных независимо от пола, а также насиловали и убивали гражданских.

Российские военные, плакат Россия страна-убийца
В InformNapalm рассказали детали зверств оккупантов/ Минобороны РФ, УНИАН

Российские оккупанты неоднократно жестоко казнили защитников Украины. Одним из видов таких казней было отрезание голов. Нелюди таким образом казнили украинских военных независимо от пола, были случаи, когда так жестоко убивали и гражданских.

Об этом сообщили в Telegram-канале InformNapalm в среду, 12 апреля. В сообществе отреагировали на распространенное в сети 11 апреля видео казни украинского военного, которому российские оккупанты отрезали голову, и напомнили, что пытки и жестокие убийства россияне практикуют в Украине еще с 2014 года.

видео дня

По данным сообщества, к грабежу и пыткам украинцев на оккупированных территориях Донбасса годами прибегали преимущественно кадыровцы.

"Мы получали устные показания, что российские военные (в основном "кадыровцы", но не только) практиковали отрезание голов пленным украинцам, не только военным, но и гражданским, которых они до этого грабили и пытали. Головы отрезали не только мужчинам, но и женщинам, которых перед этим насиловали", – отмечается в сообщении.

В сообществе рассказали, что подобная ситуация произошла в поселке Новосветловка Луганской области в 2014 году. Местные жители тогда сообщили, что "кадыровцы" изнасиловали и жестоко убили нескольких медработниц местной больницы.

"Одна из женщин, которой удалось сбежать и видеть всё своими глазами, вскоре умерла, говорят, что "от эмоционального выгорания и психологического шока", – пишут в InformNapalm.

Также в том же году один из украинских офицеров рассказал, что он видел в оптический прицел, как россияне отрезали головы пленным.

Практика убийств с пытками увеличилась после полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину, отмечают в InformNapalm.

Для чего российские оккупанты снимают жестокие видео

При этом в InformNapalm говорят, что российские захватчики жестоко убивают украинских военных и записывают это на видео не только для запугивания украинцев, а скорее для "внутреннего использования" этого видео.

"Российские командиры подразделений ВС РФ и неформальных российских бандформирований отдают приказы своим подчиненным, чтобы те отрезали головы или пытали, а сами снимают всё на телефон, как доказательство и элемент "связывания кровью и преступлением", чтобы подчиненные понимали, что пути назад для них уже нет. После такого "крещения кровью" вероятность, что боевик сбежит и сдастся в плен, значительно уменьшается, потому что есть компромат. То есть это контент не для нас и не для Запада, а для внутренней аудитории", – пишут в сообществе.

При этом в InformNapalm предполагают, что эти видео могут попадать в сеть в том случае, если соучастник преступления сбежал или предал, а также тогда, когда видеозапись находят в телефоне уже ликвидированного командира.

В сообществе подчеркнули, что такие случаи жестоких казней являются еще одним подтверждением того, что эту войну нельзя завершить без окончательной победы над злом. В InformNapalm призвали Запад усилить военную помощь Украине и не колебаться в этом вопросе.

Жестокие убийства украинских военных оккупантами

6 марта в сети появилось страшное видео с украинским защитником, который попал в плен. На кадрах видно, как он нервничает, курит сигарету и говорит "Слава Украине". В этот момент оккупанты начинают его жестоко расстреливать. Военный погиб на месте. У украинского защитника в руках совсем не было оружия. Можно предположить, что "Слава Украине" он воскликнул в тот момент, когда заметил, что его планируют убить. Всё произошло очень быстро.

Позже стало известно, что российские военные расстреляли защитника Украины Александра Мациевского, который был снайпером. Известно, что украинского Героя оккупанты расстреляли 20 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Также ранее сообщалось, что оккупанты замучили до смерти бойца ВСУ и сняли всё на видео. Российские военные отрезали пленному бойцу ВСУ канцелярским ножом гениталии. На страшные кадры отреагировали в Офисе президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия – страна каннибалов, которые наслаждаются пытками и убийствами.

Читайте также:

война в Украине российские военные вторжение России российские войска военные преступления России
Реклама

Главное за день

"Насиловали, обезглавливали мужчин и женщин": в InformNapalm рассказали детали зверств оккупантов

"Насиловали, обезглавливали мужчин и женщин": в InformNapalm рассказали детали зверств оккупантов

09:23 Украина
В Сети оккупанты показали видео казни военнопленного: живого защитника Украины обезглавили

В Сети оккупанты показали видео казни военнопленного: живого защитника Украины обезглавили

09:05 Украина
Поражение в Украине Путин попытается компенсировать подарком в виде захвата Беларуси – Розумный

Поражение в Украине Путин попытается компенсировать подарком в виде захвата Беларуси – Розумный

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

09:42

Адвокат пояснил, могут ли военнообязанным вручать повестки прямо на границе

09:23

"Насиловали, обезглавливали мужчин и женщин": в InformNapalm рассказали детали зверств оккупантов

09:05

В Сети оккупанты показали видео казни военнопленного: живого защитника Украины обезглавили

09:00

Гороскоп на сегодня 12 апреля 2023: Весам – судьбоносный звонок, Раку - сплетниВидео

09:00

Поражение в Украине Путин попытается компенсировать подарком в виде захвата Беларуси – РозумныйЭксклюзив

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:59

"Пентагонликс" продолжается, цель - запутать противникамнение

08:56

Некоторые пенсионеры не получат выплат в мае: кто подпадает под новый законВидео

07:54

После утечки из Пентагона Генштаб ВСУ готовит ловушку для РФ - генерал РоманенкоВидео

07:50

Пошел воевать после ранения брата: под Бахмутом погиб Александр Бондарук со Львовщины

Реклама
07:12

У ВСУ есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении - глава Пентагона

06:53

Чечня может восстать неожиданномнение

06:47

Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом

06:20

Не хватает огневого потенциала: для чего РФ поставляет своим десантникам ТОС-1Амнение

05:00

Со сложной задачкой справятся единицы: нужно за 11 секунд найти лишнюю букву на картинкеВидео

03:50

Настоящий пожар: Даша Квиткова "зажгла" площадку в прозрачном платьеВидео

03:20

"Путин – это голограмма": война против Украины была запланирована еще с момента развала СССР - ТаиповВидео

03:20

Кроме куличей и крашанок: что нужно приготовить на Пасху 2023, чтобы привлечь удачу - всего 1 рецептВидео

02:45

Чем убрать запах в дачном туалете: "секретная" добавка творит настоящие чудеса

02:15

Сложная оптическая иллюзия, которая загонит в ступор: 95% людей не смогут посчитать яйца на картинке

01:30

Без отца остались двое детей: защищая Украину, погиб воин из Львовской области

Реклама
00:51

Великая среда 12 апреля: 3 самых строгих запрета и приметы, в которые всегда верилиВидео

00:26

Зачем опытные хозяйки варят грецкие орехи: мало кто знает об этом потрясающем трюкеВидео

11 апреля, вторник
23:58

Надо больше техники: Шмыгаль заявил, что контрнаступления ВСУ весной может не бытьВидео

23:50

3 соблазнительные и немного дерзкие короткие стрижки 2023, в которые сложно не влюбитьсяФото

23:40

Будут ли в Украине раздавать электронные повестки: у Зеленского назвали три важных аспектаВидео

23:11

Прихожане замаливали грехи: во время службы "расплакалась" статуя Богоматери

22:58

Зачем обжаривать макароны в суп: хитрость, о которой знают единицы

22:57

Российская ведущая выехала в США, разорвав все контакты с агрессором

22:46

"Вы должны подчиняться РФ": подросток рассказал, как оккупанты "перевоспитывали" украинских детейВидео

22:38

Выплаты военным 30 тысяч гривен: в Раде заблокировали законВидео

22:28

Тарас Цымбалюк рассказал про пробы на съемки в фильме для взрослыхВидео

21:40

Родина зовет: внук Пугачевой хочет в ближайшее время вернуться в РоссиюВидео

20:58

"Спартак Суббота оказался аферистом": в Сети пожар из-за разоблачения популярного психологаВидео

20:53

Очень сложная оптическая иллюзия: только гении могут найти скрытую ошибку на изображении дерева

20:48

"Боль становится постоянным спутником": Екатерина Кухар показала изувеченные балетом ногиВидео

20:42

Сомнений нет: США уверены в успехе контрнаступления ВСУ - КулебаВидео

19:59

"Достижения" вагнеровцев в Бахмуте: в ВСУ опозорили ПригожинаВидео

19:44

"В ближайшее время россияне начнут убегать": Свитан рассказал о боях за БахмутВидео

19:36

Украинский продюсер и бывший любовник Ани Лорак сбежал в РФВидео

19:35

"Летит рой беспилотников": пропагандистка Симоньян назвала новую фобию оккупантовВидео

Реклама
19:21

Путин собирает армию для поражениямнение

19:19

Александр Невзоров. Как будет разваливаться РоссияВидеоблоги

18:27

Что значит если воробей ударился в окно: предвестие беды или радостная встреча

18:24

Резко ворвется ливень: в Украину несется знойная холодрыгаВидео

18:22

"Перегарчиком запахло": россияне "заклевали" Захарову из-за ее "пьяного" заявления об ОлимпиадеФотоВидео

17:04

Зеленский провел важнейшее заседание Ставки: все подробностиВидео

16:59

Лорак станет банкротом, а ее роман с иностранцем - фейк: появились безумные подробности жизни певицыВидео

16:29

Что положить в муку чтобы не заводились жучки: 3 предмета, которые спасут продукт

16:25

Обеспечат крепкий и здоровый сон: какие комнатные цветы должны быть в спальнеВидео

16:01

Трасса под контролем ВСУ: армия Украины отбила у врага посадку у дороги на Бахмут

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
СалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять