"Извиняться не собираюсь": экс-пресс-офицер, оскорбившая казненного военного, выдала новое заявление

Она заявила, будто бы ее неправильно поняли и "никто ничью гибель не высмеивал", и отказалась просить прощения за свои слова.

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Экс-пресс-офицер, которая презрела казненного военного, выдала новое заявление/ Facebook Мазурчук

Бывшая пресс-офицер полка "Днепр-1" и добровольческого батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук, которая ранее заявляла, якобы казненный российскими оккупантами украинский воин "не должен был бы кричать во время казни", отказалась просить прощения за свои слова.

Мазурчук после волны хейта в соцсетях написала новый пост в Facebook, в котором дала понять, что не изменит свое мнение об этой ситуации.

"Господи, люди, спасибо за то, что пишете и поддерживаете. Я не собираюсь ничего удалять, потому что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Проклятия могут себе запихнуть вот туда далеко. Извиняться ни перед кем также не собираюсь, потому что единственные, кто должен извиниться за свои грехи – те, кто на нас напал и устраивает геноцид", – написала она.

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Однако позже этот пост исчез с ее страницы. Вместо этого Мазурчук опубликовала новый, в котором утверждает, будто бы все ее неправильно поняли и на самом деле "никто ничью гибель не высмеивал".

"Пост был о том, что нет смысла просить у нелюдей и убийц – нет смысла. Лишь планомерное выдавливание нечисти с нашей земли. Только так. Жаль, что кто-то понял это как предлог к травле. Когда кроме россиян начинают угрожать украинцы – то весело, на самом деле. Но, слава Богу, адекватные люди поняли, что имелось в виду", – написала она.

Пост Мазурчук/ скрин

Однако большинство пользователей сети не согласны с такой позицией и требуют у Мазурчук извинений за скандальные слова об украинском военном, который погиб ужасной смертью от рук российских захватчиков.

Комментарии под постом Мазурчук/ скрин

Комментарии под постом Мазурчук/ скрин

Комментарии под постом Мазурчук/ скрин

Комментарии под постом Мазурчук/ скрин

Скандальные слова Мазурчак о казненном воине

После появления в сети ужасного видео казни украинского воина российскими оккупантами бывший прессофицер полка "Днепр-1" и добровольческого батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук оскандалилась, высказав мнение о якобы "недостойной" смерти казненного военного.

Она написала, что военному не следовало "визжать на их языке". По ее словам, якобы не было смысла просить оккупантов не убивать и не делать больно, потому что они "всё равно не послушали бы".

Такое заявление вызвало волну возмущения среди пользователей. Под скандальным постом Мазурчук появилось множество комментариев с возмущением и критикой.

Казнь украинского военного российскими оккупантами

Вечером 11 апреля в российских пабликах в сети появилось видео расправы над украинским военнослужащим. На опубликованных кадрах люди в военной форме с отличиями российских оккупантов казнят живого человека с желтой лентой – его, как правило, используют ВСУ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что проводится детальная проверка содержания видео с казнью и устанавливается личность военного.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование, производство возбудили по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

На кадры с казнью воина ВСУ оккупантами отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, это видео должен увидеть мир, чтобы понять истинное лицо России. Президент призвал мир реагировать на агрессию и военные преступления страны-агрессора России.

Напомним, сообщество InformNapalm в ответ на жестокое видео убийства украинского военного заявило, что это уже не первый случай, когда российские оккупанты казнят защитников Украины именно таким способом. Нелюди таким образом казнили украинских бойцов независимо от пола, были случаи, когда так жестоко убивали и гражданских.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские силовые ведомства и спецслужбы изучают обнародованное видео и пытаются установить личность погибшего защитника Украины и его палачей. При этом она призвала не распространять в сети ужасное видео казни военного и не выдвигать публично каких-либо собственных версий относительно возможной личности убитого оккупантами воина.

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