Как отказаться от повестки, которую вручили на работе: юрист назвал законные основания

Есть только два обстоятельства, которые позволяют военнообязанным отказаться от получения повестки на работе.

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Как отказаться от повестки, которую вручили на работе: объяснение юриста/ УНИАН, УП

Согласно нормам, регулирующим порядок вручения повесток на работе, работодатель должен вести воинский учет на предприятии. Предполагается, что он самостоятельно должен организовать учет всех военнообязанных (как мужчин, так и женщин) и сообщить об этом в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦКСП).

После получения такой информации ТЦКСП в зависимости от необходимости тех или иных военных специальностей может сделать распоряжение, чтобы выдать повестки военнообязанным на этом предприятии. Об этом рассказал юрист фирмы "Алексеев, Боярчуков и партнеры" Никита Мальцев в комментарии Главреду.

После выдачи такого распоряжения работодатель обязан вручить повестки работникам. Однако на практике по состоянию на это время большинство предприятий не ввели ведение такого учета, говорит юрист.

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"Поэтому ТЦК не может прямо направлять повестки к предприятиям, которые не сообщили о военнообязанных работниках", – отмечает он.

Если же такие списки военнообязанных будут составлены и переданы в ТЦКСП, в дальнейшем невозможно будет отказаться от повестки, которые будут выдавать на работе, без наложения административного взыскания. Но есть исключения.

"Единственный способ отказаться от повестки возможен только в случае, когда повестка составлена с нарушением или в ней отсутствуют ваши данные (или данные указаны с ошибкой)", – говорит Мальцев.

Юрист пояснил, что повестка считается неправильно составленной в следующих случаях:

когда в ней отсутствует подпись председателя ТЦКСП,

она вручается лицом, не имеющим на это полномочий,

она не удостоверена военным комиссаром,

использован неправильный бланк.

"В таком случае не нужно расписываться в получении повестки. Нужно отказаться от ее получения и указать причины отказа. Это будет иметь следствием составление акта об отказе в получении повестки", – отмечает юрист.

В то же время адвокат Виктория Тютюнникова объясняет, что если работник по обоснованным причинам отказывается получить повестку, которую ему вручает работодатель, то во время этого должны присутствовать три человека, которые это подтвердят. Составленный после этого акт об отказе будет отправлен в тцксп.

Адвокат подчеркивает, что причины отказа должны быть обоснованными, ведь это будет проверяться. Если окажется, что работник отказался от получения повестки на работе, а причины этого необоснованны, то за это может быть ответственность.

Вручение повесток в Украине

Ранее адвокат Андрей Новак пояснил, какие причины законно позволяют не прийти в Центр комплектования (военкомат), когда у человека уже повестка на руках. Среди таких причин, в частности: состояние здоровья самого гражданина (например, он тяжело заболел, сломал руку или ногу и т.д.); смерть близкого родственника; необходимость ухода за больными женой, родителями или родителями жены; стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, которая не позволяет вовремя прибыть в центр комплектования; сдача экзаменов в высших учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что Кабмин расширил полномочия военкоматов. КМУ разрешил территориальным центрам комплектования осуществлять призыв на военную службу во время мобилизации. Теперь военкоматы имеют право присылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на воинском учете.

В Офисе президента Украины объяснили, будут ли в Украине раздавать электронные повестки. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что сейчас в Украине нет необходимости вводить электронные повестки.

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