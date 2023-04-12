Адвокат пояснил, могут ли военнообязанным вручать повестки прямо на границе

Адвокат Тарас Никифорчук детально и отдельно разъяснил полномочия пограничников и полиции относительно задержания и доставки в ТЦК "уклонистов".

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Могут ли военнообязанным вручать повестки прямо на границе: ответ адвокат / коллаж фото Генштаб ВСУ и Depo

После февральского продления Верховной Радой военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанным мужчинам продолжают вручать повестки — иногда даже просто на улице. Соответственно, сотни тысяч украинцев интересует, могут ли им вручить повестку при пересечении границы, когда они направляются на обучение, в командировку или по другим делам. Ответ на этот вопрос дал адвокат Тарас Никифорчук.

"Получить повестку можно где угодно, но не на границе", — говорит юрист.

Никифорчук говорит, что единственный случай, когда пограничники могут "заняться" в плане повестки человеком, который находится на границе, — это когда он ее незаконно пересек.

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"Сотрудники пограничной службы составляют соответствующие материалы, составляют протокол и передают его в суд. А судья выносит постановление, согласно которому человеку "светит" штраф от 3,4 тысячи гривен, никакой уголовной ответственности за это не может быть", — утверждает он.

Никифорчук также говорит − если человек незаконно пересек границу, то пограничники вызывают полицию, но сами правоохранители ничего по закону сделать не могут.

"Они берут человека, незаконно задерживают и доставляют в ТЦК. А там уже с человеком начинают работать, чтобы военнообязанный согласился на медкомиссию", — закончил свой рассказ адвокат.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

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