Военный эксперт рассказал, смогут ли русские остановить контрнаступление ВСУ

Как считает военный эксперт Роман Свитан, все планы, которые подготовило командование ВСУ, непременно нужно воплотить в реальность.

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Смогут ли русские остановить контрнаступление ВСУ: прогноз Романа Свитана / коллаж фото УНИАН

Такое мнение в интервью Главреду высказал полковник запаса и военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Если командование ВСУ выберет правильно время и погода будет благоприятствовать, то русские оккупанты вряд ли смогут что-то противопоставить контрнаступлению украинской армии.

"Если будет правильно выбрано время, и нас не подведет погода, то, в принципе, у России уже больше ничего нет, ей нечем сдержать наши наступательные действия. Сдержать наступление, дойдя до определенных рубежей, можем лишь мы сами, если будем сознавать свою неготовность продолжать продвижение или недостаточность поставок Запада. понимая свои некоторые моменты (недопоставок или неготовности). То есть остановить контрнаступление могут наши партнеры, не выполняя поставки или тормозя их по логистике ", ‒ сказал он.

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Как считает Свитан, все планы, которые подготовило командование ВСУ, непременно нужно воплотить в реальность.

"Россияне уже ничем не могут остановить нас. Потому те планы, которые у нас написаны и утверждены, точно будут выполнены. Иначе мы даже не будем начинать", ‒ подытожил он.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что после утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку контрнаступления по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.

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