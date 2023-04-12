Казнь оккупантами военного ВСУ: в Минобороны сделали важное заявление

Украинские силовые ведомства и спецслужбы изучают обнародованное видео и пытаются установить личность погибшего защитника Украины и его палачей.

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В Минобороны Украины призвали не распространять жестокое видео казни украинского военного оккупантами/ УНИАН, Минобороны РФ

Все компетентные украинские службы с первых минут появления в сети жестокого видео казни украинского военного изучают эту запись и пытаются идентифицировать личность украинского бойца и военных преступников из армии страны-агрессора России, которые его убили.

Идентификация людей по видео является сложной задачей и требует времени. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

В то же время она обратилась к украинцам с призывом не объявлять публично какие-либо версии о возможной личности убитого защитника Украины, даже если кому-то кажется, что он узнал его.

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"Мы делаем всё, чтобы узнать погибшего. Всем нам важно понимать – идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, является чрезвычайно сложной задачей. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов. Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений относительно личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его", – заявила Маляр.

Она также призвала прекратить распространение жестокого видео казни украинского военного и любых кадров из него. Маляр подчеркнула, что теперь, когда все уже это увидели, это должны смотреть прокуроры и Международный суд.

Заместитель министра обороны Украины отметила, что российские оккупанты таким образом пытаются запугать украинцев и сделать их слабее.

"Но всё, что они получат в ответ – нашу ярость и полный разгром оккупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору", – подчеркнула Маляр.

Жестокое убийство украинского военного оккупантами

Вечером 11 апреля в российских пабликах в сети появилось видео расправы над украинским военнослужащим. На опубликованных кадрах люди в военной форме с отличиями российских оккупантов казнят живого человека с желтой лентой – ее, как правило, используют ВСУ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что проводится детальная проверка содержания видео с казнью и устанавливается личность военного.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование, производство возбудили по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

На кадры с казнью воина ВСУ оккупантами отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, это видео должно увидеть мир, чтобы понять истинное лицо России. Президент призвал мир реагировать на агрессию и военные преступления страны-агрессора России.

Напомним, сообщество InformNapalm в ответ на жестокое видео убийства украинского военного заявило, что это уже не первый случай, когда российские оккупанты казнят защитников Украины именно таким способом. Нелюди таким образом казнили украинских бойцов независимо от пола, были случаи, когда так жестоко убивали и гражданских.

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