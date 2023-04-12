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ВСУ нужно разрубить "сухопутный коридор", чтобы за полгода освободить Крым – эксперт

Андрей Ганчук
12 апреля 2023, 15:23 обновлено 12 апреля, 15:34
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Силы обороны Украины способны освободить оккупированный страной-агрессором Россией Крымский полуостров в течение 5-7 месяцев, считает Сергей Грабский.
ВСУ, войска РФ
Рассечение "коридора" оккупантов в Крым - главная задача ВСУ, - Грабский / Коллаж 36-я ОМБП, УНИАН

Вооруженным силам Украины критически важно нанести сокрушающий удар по оккупационным войскам России на юге. Разрыв так называемого "сухопутного коридора", который идет с российской территории через оккупированные южные регионы к захваченному Крыму, позволит освободить полуостров практически за полгода. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.

В интервью Главреду он рассказал о том, что освобождение Крыма за 5-7 месяцев – абсолютно реальный сценарий. Если удастся добиться рассечения "сухопутного коридора", появится возможность заблокировать российские войска в Крыму. Им придется либо сдаваться, либо попасть под разгром.

"Критически важным для ВСУ является продвижение на юге, и мы это прекрасно понимаем. Мы не будем подробно говорить, где могут произойти ключевые события – в направлении Мариуполя, Бердянска, Токмака, Мелитополя или каких-то других городов. Но уже четко понятно: если так называемый сухопутный коридор будет разорван, российские войска, которые находятся на территории материковой Украины и в Крыму, окажутся по ту сторону коридора от России и будут фактически отрезаны. При таком развитии событий мы последовательно наращиваем наши огневые средства на побережье Азовского моря и сводим все к классической ситуации, когда противник будет заблокирован в Крыму. Российские войска будут либо разгромлены, либо им придется капитулировать", - объяснил ситуацию Грабский.

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По его словам, рассечение "коридора" – ключевая задача для ВСУ.

"После выполнения задания №1, которое предусматривает перерезание сухопутного коридора, мы получим все возможности для освобождения Крыма… Мы не можем сказать, каким именно будет сценарий освобождения Крыма, однако Украина действительно способна в течение 5-7 месяцев освободить Крым", - подчеркнул Сергей Грабский.

Возвращение Крыма в Украину

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес ранее сказал, что освобождение ВСУ Крымского полуострова изменит стратегическую ситуацию на войне РФ против Украины.

По его словам, приоритет для сил обороны Украины – рассечение "сухопутного коридора" в захваченный Крым. Ходжес ожидает успешной операции ВСУ.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига считает, что Украина может пойти на переговоры с агрессором Россией после того, как ВСУ выйдут к Крыму. Позже он уточнил, что такой вариант является лишь одной из опций.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что Украина сможет освободить Крымский полуостров в течение 5-7 месяцев. По мнению чиновника, Россия не располагает ресурсами для удержания Крыма. Переговоры с Москвой могут состояться только после того, как россияне заберут все свои оккупационные войска из Крыма.

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Война России против Украины:

новости Крыма война России и Украины Сергей Грабский
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