Смерть Зеленского или Путина: США готовились к 4-м "диким" сценариям войны в Украине

Разведка США просчитывала, как могут развиваться события в войне в случае смерти лидеров Украины или РФ, смены руководства вооруженных сил РФ и удара по Кремлю.

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США рассматривали четыре "диких" сценария войны в Украине/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Википедия

В США рассматривали четыре "диких", то есть маловероятных, сценария развития войны в Украине. Разведывательное управление Министерства обороны США рассмотрело каждый из этих четырех вариантов и предсказало возможные последствия.

Об этом стало известно из секретных документов США, которые были обнародованы в результате утечки. Документ с указанными четырьмя сценариями датируется 24 февраля 2023 года, сообщает The New York Times.

В издании отмечают, что разработка даже маловероятных сценариев является обычной практикой для разведывательных служб, которые стараются просчитывать всё наперед и быть готовыми к различным вариантам событий. Просчет таких сценариев даст возможность военным и политикам обдумывать, какими могут быть последствия различных событий и оценивать варианты своих действий.

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Так, рассматривались следующие гипотетические сценарии:

смерть президента России Владимира Путина;

смерть президента Украины Владимира Зеленского;

смена руководства в вооруженных силах России;

удар Украины по Кремлю.

В документе рассматривается, как каждая из таких ситуаций могла бы повлиять на войну в Украине и не привела ли бы она к эскалации боевых действий или других изменений.

Так, в разведке США во время оценки возможности удара Украины по Кремлю определили широкий спектр потенциальных последствий. В частности считается, что это событие могло бы привести к тому, что Путин в случае широкого резонанса в обществе мог бы начать полномасштабную военную мобилизацию в стране-агрессоре РФ и рассмотреть возможность применения тактического ядерного оружия, или же он согласился бы на переговоры в случае возникновения соответствующего давления общественности.

При этом в документе не оценивается то, какой из этих сценариев мог бы быть наиболее вероятным.

Утечка секретных документов Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной силами российской разведки.

По данным CNN, Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов. Также журналисты американского телеканала CNN, проанализировав 53 таких документа, пришли к выводу, что якобы США вели шпионаж за президентом Украины Владимиром Зеленским.

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