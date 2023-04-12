Смерть Зеленского или Путина: США готовились к 4-м "диким" сценариям войны в Украине

В США рассматривали четыре "диких", то есть маловероятных, сценария развития войны в Украине. Разведывательное управление Министерства обороны США рассмотрело каждый из этих четырех вариантов и предсказало возможные последствия.
Об этом стало известно из секретных документов США, которые были обнародованы в результате утечки. Документ с указанными четырьмя сценариями датируется 24 февраля 2023 года, сообщает The New York Times.
В издании отмечают, что разработка даже маловероятных сценариев является обычной практикой для разведывательных служб, которые стараются просчитывать всё наперед и быть готовыми к различным вариантам событий. Просчет таких сценариев даст возможность военным и политикам обдумывать, какими могут быть последствия различных событий и оценивать варианты своих действий.
Так, рассматривались следующие гипотетические сценарии:
- смерть президента России Владимира Путина;
- смерть президента Украины Владимира Зеленского;
- смена руководства в вооруженных силах России;
- удар Украины по Кремлю.
В документе рассматривается, как каждая из таких ситуаций могла бы повлиять на войну в Украине и не привела ли бы она к эскалации боевых действий или других изменений.
Так, в разведке США во время оценки возможности удара Украины по Кремлю определили широкий спектр потенциальных последствий. В частности считается, что это событие могло бы привести к тому, что Путин в случае широкого резонанса в обществе мог бы начать полномасштабную военную мобилизацию в стране-агрессоре РФ и рассмотреть возможность применения тактического ядерного оружия, или же он согласился бы на переговоры в случае возникновения соответствующего давления общественности.
При этом в документе не оценивается то, какой из этих сценариев мог бы быть наиболее вероятным.
Утечка секретных документов Пентагона
6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.
Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной силами российской разведки.
По данным CNN, Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов. Также журналисты американского телеканала CNN, проанализировав 53 таких документа, пришли к выводу, что якобы США вели шпионаж за президентом Украины Владимиром Зеленским.
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