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Заявлявшая о нейтралитете Сербия согласилась поставлять оружие в Украину - Reuters

Анна Ярославская
12 апреля 2023, 10:55 обновлено 12 апреля, 11:02
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Один из документов Пентагона, который попал в Сеть, говорит о том, что Сербия обязалась предоставить летальную помощь Украине или уже предоставила ее.
Александар Вучич, РСЗО Град
Александар Вучич отрицал поставки оружия в Украину или в РФ / Фото: УНИАН, Википедия

Сербия, которая единственной в Европе отказалась ввести санкции против страны-агрессора и оккупанта России за ее вторжение в Украину, согласилась поставлять оружие Киеву или уже отправила его. Об этом свидетельствует один из секретных документов Пентагона, который попал в Сеть во время утечки данных, сообщает Reuters.

В документе под названием "Реакция Европы на продолжающийся российско-украинский конфликт" в виде диаграммы перечислены "оценочные позиции" 38 европейских правительств в ответ на просьбу Украины о военной помощи.

Из диаграммы видно, что Сербия отказалась проводить обучение украинских военных, но обязалась предоставить летальную помощь или уже предоставила ее. В ней также указано, что Сербия имеет политическую волю и военную способность предоставлять оружие Украине в будущем.

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Документ имеет грифы "Секретно" и NOFORN, что запрещает его распространение среди иностранных спецслужб и военных.

Документ датирован 2 марта и скреплен печатью Объединенного комитета начальников штабов.

Офис президента Сербии Александара Вучича и посольство Украины пока не ответили на запрос о комментариях. Пентагон также отказался от комментариев.

"Правительство Вучича заявило о нейтралитете в войне в Украине, несмотря на глубокие исторические, экономические и культурные связи страны с Россией", - пишет издание.

Эксперт по вопросам Восточной Европы Джеймстаунского фонда, института внешней политики Януш Бугайский отметил: "Если этот документ является достоверным, то он либо показывает двуличие Вучича в отношении России, либо он находится под огромным давлением со стороны Вашингтона по поставкам оружия в Украину".

Reuters также сообщает, что в таблице Пентагона ответы на запросы Украины о помощи разделены на категории:

  • страны, которые обязались предоставить обучение и летальную помощь;
  • страны, которые уже предоставили обучение, летальную помощь или и то, и другое;
  • страны, которые имеют военную способность и политическую волю "предоставить летальную помощь в будущем".

Австрия и Мальта были единственными двумя странами, которые получили ответ "нет" во всех категориях.

Реакция Минобороны Сербии

Министр обороны Сербии Милош Вучевич отрицает заявления СМИ о поставках оружия в Украину.

"Мы более десяти раз отрицали ту ложь и вот мы снова это делаем. Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, ни окружающим этот конфликт странам", - заявил он, пишет Telegraf.

Глава Минобороны добавил, что Сербию пытаются "втянуть в конфликт". Вучевич заверил, что Белград продает оружие только третьим странам, которые далеки от войны России против Украины.

"Всегда существует вероятность того, что какое-то оружие каким-то магическим образом будет найдено на территории конфликта, но это не имеет абсолютно никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не уважают международные нормы, договорные положения и деловую практику. Повторяю, Сербия не присылала Украине оружие, и все публикуемое на эту тему является ложными спекуляциями", - заявил министр.

Позиция Сербии в отношении войны в Украине

В марте 2022 президент Сербии Александар Вучич заявил, что в войне России против Украины виновны обе страны, а лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский должны "стать предателями, проиграть выборы, но спасти страну".

В мае 2022 года Вучич заявил, что у Белграда пока нет возможности поддержать санкции против России. Сербия будет проводить свою собственную политику, в том числе в отношении Украины.

27 февраля 2023 года в российском телеграм-канале Mash появилась информация о том, что в Украину были отправлены три с половиной тысячи 122-миллиметровых реактивных снарядов М-21 для РСЗО "Град", которые были произведены на заводах сербского государственного оборонного концерна "Крушик". При этом в Украину они якобы отправлялись через серию посредников: оружие у Сербии купила компания из Канады, ящики доставили в Турцию, оттуда – переправили в Словакию, а уже потом в Украину.

Москва обратилась к Белграду с просьбой предоставить официальные объяснения относительно вероятных поставок.

Производитель оружия Krusik Corp. из Валево отрицал предоставление Украине ракет или другого вооружения.

Вучич назвал эти обвинения "откровенной ложью".

"Мы не экспортировали никакого оружия или боеприпасов в Россию или Украину", – заявил президент Сербии во время визита в Катар 5 марта.

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