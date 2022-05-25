Сербия пока не видит возможности ввести санкции против России: в чем причина

Александар Вучич высказался о санкциях против России / Reuters

У Белграда пока нет возможности поддержать санкции против России. Сербия будет проводить свою собственную политику, в том числе в отношении Украины говорится в заявлении президента страны Александра Вучича в эфире РТС.

Вучич отметил, что он не входит в число тех политиков, кто сначала что-то обещает, а потом не выполняет.

"Я не знаю, что будет в будущем, что принесет нам жизнь, и как все будет выглядеть. Я не из тех, кто клянется, а потом не выполняет, я больше люблю делать что-то, а не клясться. Сербия - единственная страна в Европе, которая проводит собственную независимую политику - ни пророссийскую, ни прозападную", - заявил он.

Война в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы "сохранить лицо" российскому диктатору Владимиру Путину.

"Может, Эммануэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти те или иные результаты в посредничестве между нами, но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны России. А мне предлагать некоторые вещи, связанные с определенными уступками в отношении украинского суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо Путину, это некорректно со стороны тех или иных лидеров", — заявил Зеленский в интервью итальянским СМИ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

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