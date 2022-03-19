"Станьте предателями и пойдите на компромисс": президент Сербии обратился к Зеленскому и Путину

Александар Вучич высказался о вторжении России в Украину / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в войне России против Украины виновны обе страны, а лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский должны "стать предателями, проиграть выборы, но спасти страну".

Такие заявления Вучич сделал во время интервью на телеканале TV Prva.

Война в Украине является самым большим вызовом для Европы с 1945 года, сказал президент Сербии. Он сравнил российское вторжение с войной после распада Югославии. Но, по его словам, сегодня ситуация гораздо хуже.

"Сегодня, когда вы говорите о конфликте в бывшей Югославии, мы всегда находим виновного, кого-то другого. Я считаю, что в военном конфликте виноваты оба... Я бы сказал то же Путину и Зеленскому - вы должны признать эту вину, стать предателями, проиграть выборы, но спасти страну", - считает Вучич.

Президент Сербии добавил, что на уступки должна пойти именно Украина.

"Рассчитает ли кто-то в Украине, что кто-то вмешается, и в конце концов они подпишут лучшее соглашение чем то, которое подписали бы сейчас? Только страна будет гораздо больше уничтожена. Вы хотите окончание войны или победы – это вопрос для обеих сторон? Боюсь, что все ждут победы. И если да, то я могу вам сегодня сказать, что будет только хуже. Дни, недели и месяцы впереди будут только хуже", – сказал Вучич.

Как сообщал Главред, ранее президент Александр Вучич заявил, что Сербия не будет вводить экономические санкции против РФ, так как это может плохо повлиять на дружбу с Москвой.

Вучич отметил, что признает принципы международного права и поддерживает территориальную целостность Украины. При этом он считает, что украинцы и россияне - "братские народы".

Другие новости: