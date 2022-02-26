"Это братские народы": Сербия отказалась вводить санкции против России

Сербия / serbia.com

Сербия не будет вводить против России экономических санкций по РФ, так как это может плохо повлиять на дружбу с Москвой.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, передает РТС.

Вучич отметил, что признает принципы международного права и поддерживает территориальную целостность Украины. Он назвал эти народы "братскими".

"Сербия считает русский и украинский народы братскими народами, и мы уважаем нормы международного права" - заявил он.

Однако в вопросах санкций Сербия будет руководствоваться исключительно собственными интересами. Он отметил, что "исходя из опыта" санкции не входят в сферу жизненно важных политических и экономических интересов государства.

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"В этот момент Сербия не будет вводить никакие санкции против России", - Подчеркнул Вучич.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы не откладывать решение о членстве Украины в Евросоюзе.

Также Главред сообщал, что Владимир Зеленский провел беседу с Эммануэлем Макроном - президентом Франции. По результатам разговора гарант сообщил, что в Украину едет оружие - поддержка от антивоенной коалиции.

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