Настал решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины в ЕС - Зеленский

Зеленский провел переговоры с главой Европейского совета / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настало время принять решение о членстве Украины в Евросоюзе.

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС", - написал глава государства в Instagram.

Он добавил, что обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем "дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее".

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с Эммануэлем Макроном - президентом Франции. По результатам разговора гарант сообщил, что в Украину едет оружие - поддержка от антивоенной коалиции.

Напомним, депутат Госдумы России от коммунистической партии Михаил Матвеев призвал немедленно остановить войну в Украине. Он заявил, что голосовал за признание "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР", а не за то, чтобы бомбили Киев.