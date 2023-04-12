"Сразу остановит и осудит войну": следующее руководство РФ резко сменит курс – Розумный

Новое руководство России, которое может прийти на смену Путину, вероятнее всего пойдет на логические шаги, чтобы попытаться вытащить РФ со дна.

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РФ может отказаться от войны против Украины и даже начать ее осуждать при определенных условиях/ Главред, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия может остановить войну против Украины, если внутри РФ произойдут какие-то серьезные изменения. Особенно к такому шагу может подтолкнуть смена руководства России.

Более того – после остановки войны в стране-агрессоре могут начать осуждать полномасштабное вторжение, ведь тогда это будет выгодно россиянам. Такое мнение высказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду.

Сейчас среди россиян нет понимания, зачем эта война. Поэтому большинство российского населения вероятнее всего вздохнет с облегчением, когда агрессия против Украины завершится, считает политический эксперт.

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"Есть официальная пропаганда, есть часть населения, которая повторяет эту пропаганду как мантру, есть часть населения, которая искренне ненавидит "бандеровцев" и Украину, но почему нужно воевать, они не понимают. Думаю, как только скажут, что можно не воевать, подавляющая часть российского населения вздохнет с облегчением", – высказал мнение Розумный.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, поэт. Доктор политических наук (2007 г.), кандидат философских наук (1996 г.), председатель Научного общества "Гуманитарная коллегия" (с 1997 г.), член научно-экспертной коллегии при Кабинете министров Украины (с 2008 г.), пишет Википедия.

Если в РФ сменится руководство государства, то логичным шагом будет отказ от войны и осуждение ее. Этот шаг принесет России много преимуществ, поэтому новое руководство вряд ли будет пренебрегать таким шансом.

"При условии любых изменений в России, особенно при условии смены руководства, отказ от войны с Украиной и даже ее осуждение станет первым логическим шагом, который напрашивается сам собой и который сразу принесет большие преимущества России. Прежде всего это сразу даст возможность апеллировать к Западу относительно отмены санкций, а также восстановить "честь" российской культуры. Поэтому любая новая российская власть таким шансом обязательно воспользуется", – говорит политический эксперт.

Однако украинцам даже при таких условиях не стоит расслабляться и сразу верить в "миролюбие и либеральность россиян", ведь всё может измениться в любой момент. Поэтому стоит быть готовыми ко всему, даже к еще одной войне, считает Розумный.

"Мы это видели и на примере Веймарской республики в Германии межвоенного периода. Но такой сценарий отказа от войны напрашивается сам собой при любом изменении в России", – сказал он.

Война в Украине

После утечки секретных документов Пентагона стало известно, что США рассматривали четыре "диких", то есть маловероятных, сценария развития войны в Украине. Разведка Соединенных Штатов просчитывала, как могут развиваться события в войне в случае смерти лидеров Украины или России, смены руководства Вооруженных сил РФ и удара по Кремлю.

Ранее сообщалось, что США планируют предоставить Украине больше вооружения для борьбы с российской оккупационной армией. В частности, украинские военные могут дополнительно получить больше танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley. О таких планах американцев рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Напомним, Зеленский отреагировал на кадры с казнью оккупантами воина ВСУ, которого российские захватчики обезглавили. По словам главы государства, это видео должно увидеть мир, чтобы понять истинное лицо России.

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