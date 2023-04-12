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"Сразу остановит и осудит войну": следующее руководство РФ резко сменит курс – Розумный

Алёна Воронина
12 апреля 2023, 13:29 обновлено 12 апреля, 13:44
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Новое руководство России, которое может прийти на смену Путину, вероятнее всего пойдет на логические шаги, чтобы попытаться вытащить РФ со дна.
Максим умный, российские военные
РФ может отказаться от войны против Украины и даже начать ее осуждать при определенных условиях/ Главред, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия может остановить войну против Украины, если внутри РФ произойдут какие-то серьезные изменения. Особенно к такому шагу может подтолкнуть смена руководства России.

Более того – после остановки войны в стране-агрессоре могут начать осуждать полномасштабное вторжение, ведь тогда это будет выгодно россиянам. Такое мнение высказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду.

Сейчас среди россиян нет понимания, зачем эта война. Поэтому большинство российского населения вероятнее всего вздохнет с облегчением, когда агрессия против Украины завершится, считает политический эксперт.

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"Есть официальная пропаганда, есть часть населения, которая повторяет эту пропаганду как мантру, есть часть населения, которая искренне ненавидит "бандеровцев" и Украину, но почему нужно воевать, они не понимают. Думаю, как только скажут, что можно не воевать, подавляющая часть российского населения вздохнет с облегчением", – высказал мнение Розумный.

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, поэт. Доктор политических наук (2007 г.), кандидат философских наук (1996 г.), председатель Научного общества "Гуманитарная коллегия" (с 1997 г.), член научно-экспертной коллегии при Кабинете министров Украины (с 2008 г.), пишет Википедия.

Если в РФ сменится руководство государства, то логичным шагом будет отказ от войны и осуждение ее. Этот шаг принесет России много преимуществ, поэтому новое руководство вряд ли будет пренебрегать таким шансом.

"При условии любых изменений в России, особенно при условии смены руководства, отказ от войны с Украиной и даже ее осуждение станет первым логическим шагом, который напрашивается сам собой и который сразу принесет большие преимущества России. Прежде всего это сразу даст возможность апеллировать к Западу относительно отмены санкций, а также восстановить "честь" российской культуры. Поэтому любая новая российская власть таким шансом обязательно воспользуется", – говорит политический эксперт.

Однако украинцам даже при таких условиях не стоит расслабляться и сразу верить в "миролюбие и либеральность россиян", ведь всё может измениться в любой момент. Поэтому стоит быть готовыми ко всему, даже к еще одной войне, считает Розумный.

"Мы это видели и на примере Веймарской республики в Германии межвоенного периода. Но такой сценарий отказа от войны напрашивается сам собой при любом изменении в России", – сказал он.

Война в Украине

После утечки секретных документов Пентагона стало известно, что США рассматривали четыре "диких", то есть маловероятных, сценария развития войны в Украине. Разведка Соединенных Штатов просчитывала, как могут развиваться события в войне в случае смерти лидеров Украины или России, смены руководства Вооруженных сил РФ и удара по Кремлю.

Ранее сообщалось, что США планируют предоставить Украине больше вооружения для борьбы с российской оккупационной армией. В частности, украинские военные могут дополнительно получить больше танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley. О таких планах американцев рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Напомним, Зеленский отреагировал на кадры с казнью оккупантами воина ВСУ, которого российские захватчики обезглавили. По словам главы государства, это видео должно увидеть мир, чтобы понять истинное лицо России.

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