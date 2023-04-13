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Украина может решиться на "полную мобилизацию" из-за тупика в войне - The Washington Post

Дмитрий Видоменко
13 апреля 2023, 12:47 обновлено 13 апреля, 12:51
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В "слитых" документах Пентагона говорится, что Украина, вероятно, усилит свою зависимость от ударов по территории России, пишет The Washington Post
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Западная пресса продолжает расшифровывать "слитые" документы Пентагона / коллаж фото УНИАН

Тупиковая ситуация на фронтах украино-российской войны может привести к тому, что Украина проведет "полную мобилизацию" своего оставшегося годного к службе населения, отправив на передовую множество молодых людей. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на документы Пентагона, которые недавно утекли в Сеть.

В этих документах говорится, что Украина, вероятно, усилит свою зависимость от ударов по территории России. И эта динамика встревожила некоторых американских официальных лиц ‒ те опасаются, что такие удары могут вынудить диктатора Путина к эскалации конфликта либо дать Китаю повод начать передавать русским оккупантам летальное оружие.

"Обе стороны готовятся к эскалации боевых действий с наступлением теплой погоды, хотя официальные лица в Киеве и персонал на передовой войне жаловались на материально-техническое отставание, которое повлекло замедление обещанных поставок западного оружия", — отмечает издание.

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Однако в сценарии, по которому Украина получит решающее преимущество, американская разведка считает, что Киев, скорее всего, "совершит более рискованные наступательные операции для получения дополнительной выгоды". В ответ можно ожидать, что Россия "увеличит нетрадиционные атаки на Украину, хотя использование ядерного оружия остается маловероятным", говорится в документах.

Утечка секретных данных Пентагона

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.

NYT отмечает, что эти материалы подтверждают мнение, которое уже давно признают представители разведки: Соединенные Штаты имеют более четкое представление о российских военных операциях, чем об украинском планировании.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал появление в СМИ материалов о готовящемся украинском контрнаступлении. Данные о подготовке украинской армии, появившиеся в социальных сетях как якобы утечка секретных военных документов, являются подделкой, созданной силами российской разведки, считает Подоляк.

9 апреля Министерство юстиции США начало расследование утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в течение последних недель.

Расследователи Bellingcat установили, что опубликованные недавно в СМИ секретные документы США по войне в Украине были распространены еще 1 и 2 марта на сервере Discord под названием WowMao, однако первоисточник может быть еще более ранним.

По данным CNN, Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов.

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