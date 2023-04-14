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Правительство Германии дало разрешение Польше на передачу истребителей МиГ-29 Украине – Spiegel

Анна Ярославская
14 апреля 2023, 07:18 обновлено 14 апреля, 07:27
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Украина получит от Польши истребители МиГ-29 со складов ГДР. В польских ВВС на сегодняшний день этих самолетов около дюжины.
Анджей Дуда, Владимир Зеленский
Варшава настойчиво призывала Берлин снабдить ВСУ самолетами МиГ-29 / Коллаж фото УНИАН

Федеральное правительство Германии одобрило заявку Польши на экспорт истребителей МиГ-29 со складов ГДР в Украину. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

Варшава настойчиво призывала Берлин снабдить ВСУ этой техникой в преддверии контрнаступления ВСУ. Германия долгое время отклоняла возможность поставлять украинской армии истребители, но 13 апреля, по данным издания, пошла на уступки.

"Польша уже объявила в марте о поставке Украине истребителей МиГ-29 советской разработки, чтобы помочь стране отразить нападение России. Однако изначально машин из бывших запасов ГДР поставлено не было", - говорится в сообщении.

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В 2002 году Германия продала Польше 23 истребители МиГ-29, которые Бундесвер перенял у Национальной народной армии (ННА) ГДР. Советник по безопасности Польши Яцек Севьера заявил в конце марта, что в польских ВВС на сегодняшний день этих самолетов около дюжины. В договорах купли-продажи вооружений из Германии обычно оговаривается, что ФРГ может согласиться на возможную более позднюю передачу третьей стороне.

Передача МиГ-29 Украине

Украина могла получить от западных партнеров до 36 истребителей МиГ-29 для защиты от страны-агрессора России. Также перед контрнаступлением украинских военных нашему государству могли передать и другую боевую авиацию. Об этом сказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, такие поступления военной помощи могут изменить ситуацию на фронте. В частности, это поможет защитникам Украины восстановить силы по отдельным направлениям.

23 марта Украина получила первые четыре истребителя МиГ-29. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

3 апреля стало известно, что Польша передала Украине несколько первых истребителей МиГ-29. Об этом рассказал руководитель офиса международной политики президента Польши Марчин Пшидач. Он не уточнил, сколько самолетов получила Украина в первой партии.

5 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша приняла решение передать Украине еще 4 истребителя МиГ-29. Также в Варшаве готовы передать Украины еще больше самолетов.

В Министерстве обороны Болгарии обсуждают возможность передать Украине, самолеты МиГ-29. Но сделать это смогут только "без потери собственных возможностей".

Истребитель МиГ-29

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — "Точка опоры") — советский и российский многоцелевой истребитель четвёртого поколения.
Был разработан в 1970-х годах в Опытном конструкторском бюро имени А. И. Микояна, передает Википедия.

МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

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