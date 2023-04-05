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Воздушные войска пополняются: Польша передает Украине 4 истребителя МиГ-29

5 апреля 2023, 15:40
Польша рассматривает возможность передать Украине МиГи, которые были модернизированы до стандартов НАТО.
Анджей Дуда, МиГ-29
Польша передает Украине 4 истребителя МиГ-29 / Коллаж фото Офис президента, Укроборонпром

Польша приняла решение передать Украине еще 4 истребителя МиГ-29. Также в Варшаве готовы передать Украины еще больше самолетов. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Четыре МиГ-29 из наших складов, которые находились еще у нас, были в течение последних месяцев переданы в распоряжение ВСУ. Четыре МиГа передаются дополнительно, вместе восемь", - сказал Дуда.

Он также добавил, что Польша готова передать Украины еще 6 истребителей "достаточно быстро". Эти истребители уже готовятся.

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"В нашем распоряжении есть еще самолеты МиГ, которые были модернизированы до стандартов НАТО. Эти МиГи будут нам еще пока нужны", - добавил Дуда.

Он также добавил, что Польша не исключает передачу Украине и других истребителей, если это будет необходимо.

"Но нужно будет согласие наших союзников, потому что после модернизации они имеют оборудование, переданное из США, там есть натовская связь и первые формальности должны быть выполнены", - объяснил президент Польши.

Военные самолеты для Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце февраля этого года отмечал, что Украина работает над получением западных боевых самолетов, которые необходимы для освобождения и защиты территорий. Резников заявил, что вопрос передачи авиации уже "можно считать решенным".

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВГА Георгий Тука считает, что Украина получит от стран Запада авиацию, и это ускорит разгром российской оккупационной армии. Он отметил, что возможно Украина получит не самые современные типы самолетов.

Напомним, 3 апреля стало известно, что Польша уже передала Украине несколько первых истребителей МиГ-29. Об этом рассказал руководитель офиса международной политики президента Польши Марчин Пшидач. Он не уточнил, сколько самолетов получила Украина в первой партии. Известно, что во время визита президента Владимира Зеленского в Польшу 5 апреля речь пойдет о передаче следующих единиц авиации.

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