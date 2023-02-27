Ускорят погибель армии РФ: Тука на 85% уверен, что ВСУ получат западные истребители

Возможно Украина получит не самые современные типы самолетов, считает экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Георгий Тука считает, что Украина вероятнее всего получит западные истребители / Фото УНИАН

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, что Украина получит от стран Запада авиацию, и это ускорит разгром российской оккупационной армии.

"На 85% я верю в то, что мы получим авиацию. Возможно, с определенными условиями, возможно, не самые современные типы самолетов. Но при колоссальном дефиците современных летающих аппаратов мы будем рады и этому. Нам это крайне необходимо", - сказал Тука во время чата на Главреде.

По его словам, западные истребители скорее всего "ускорят погибель второй армии мира, что в свою очередь должно неизбежно привести к распаду России".

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"Только тогда украинское государство и украинский народ смогут чувствовать себя в безопасности", - считает Тука.

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Самолеты для Украины

Великобритания может стать первым государством, которое даст Украине самолеты, чем разблокирует предоставление боевой авиации. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужны истребители для того, чтобы закончить войну и оттеснить Россию за ее восточные границы. При этом западные самолеты не будут использоваться для нанесения ударов по целям на территории РФ.

Министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться через несколько месяцев. По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

Однако после этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина работает над получением западных боевых самолетов, которые необходимы для освобождения и защиты территорий. Вопрос передачи авиации уже "можно считать решенным".

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