"Украине, вероятно, передали полк истребителей МиГ-29": генерал прогнозирует изменения на фронте

Такая техника поможет украинским военным восстановить силы по отдельным направлениям, которые были потеряны во время военных действий.

Украине, вероятно, передали полк истребителей МиГ-29, отмечает генерал-лейтенант Игорь Романенко/ Главред, УНИАН

Украина могла получить от западных партнеров до 36 истребителей МиГ-29 для защиты от страны-агрессора России. Также перед контрнаступлением украинских военных нашему государству могли передать и другую боевую авиацию.

Такие поступления военной помощи могут изменить ситуацию на фронте. В частности, это поможет защитникам Украины восстановить силы по отдельным направлениям. Об этом сказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Обозревателю".

"По меньшей мере такие поставки позволяют нам восстановить силы по отдельным направлениям, которые были потеряны в результате военных боевых действий", – отметил Романенко.

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Генерал подчеркнул, что, учитывая информацию из открытых источников, наше государство могло получить две эскадрильи или полк истребителей МиГ-29 – 24 или 36 самолетов.

Такие поставки военной помощи очень важны, особенно перед тем, как украинские военные пойдут в контрнаступление, отмечает Романенко.

Он подчеркнул, что украинским летчикам не нужно будет много времени на освоение истребителей МиГ-29, ведь такая техника не является такой принципиально новой для них, как, к примеру, американские истребители F-16.

Также генерал-лейтенант добавил, что такая авиация важна для проведения контрнаступления – как беспилотная, так и пилотируемая. Ведь на степных просторах юга Украины понадобится прикрытие украинских военных с неба авиацией.

Военные самолеты для Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце февраля этого года отмечал, что Украина работает над получением западных боевых самолетов, которые необходимы для освобождения и защиты территорий. Резников заявил, что вопрос передачи авиации уже "можно считать решенным".

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской ВГА Георгий Тука считает, что Украина получит от стран Запада авиацию, и это ускорит разгром российской оккупационной армии. Он отметил, что возможно Украина получит не самые современные типы самолетов.

Напомним, 3 апреля стало известно, что Польша уже передала Украине несколько первых истребителей МиГ-29. Об этом рассказал руководитель офиса международной политики президента Польши Марчин Пшидач. Он не уточнил, сколько самолетов получила Украина в первой партии. Известно, что во время визита президента Владимира Зеленского в Польшу 5 апреля речь пойдет о передаче следующих единиц авиации.

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