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В Британии поставили Путина на место: в Лондоне заявили, что Финляндия в НАТО – урок для диктатора

5 апреля 2023, 08:48
Финляндия сделала свой свободный выбор и приняла решение присоединиться к Североатлантическому альянсу, сказал министр обороны Британии Бен Уоллес.

Путин, Финляндия
Пусть Финляндия станет уроком для президента Путина - глава Минобороны Британии / Коллаж скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Финляндия на добровольной основе присоединилась к НАТО. История ее вступления в коллективный блок безопасности Запада должна стать уроком дли директора страны-агрессора России Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Как сообщает Sky News, он сказал, что рад за финское государство, которое вступило в Североатлантический альянс. Ситуация должна стать уроком для Путина.

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"Я рад, что заявка Финляндии на вступление в НАТО одобрена, и я хочу поздравить эту страну в организации. Пусть Финляндия станет уроком для президента Путина", - отметил Уоллес.

Также глава британского Минобороны добавил, что решение Хельсинки – свободное и добровольное.

"Финляндия решила присоединиться по своей воле. Свобода выбора своих альянсов, как право суверенного государства, является делом его граждан, и только их", - подчеркнул Бен Уоллес.

Финляндия вступила в НАТО

Финляндия 4 апреля официально стала страной НАТО. После вступления Хельсинки в коллективный блок безопасности Запада общая граница агрессора России с Североатлантическим альянсом увеличится вдвое и достигнет 2600 километров. Финляндия вступила в НАТО на фоне полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Протяженность финского государства на крайнем севере с Россией составляет 1300 км.

Финляндия больше 100 лет была внеблоковым государством. С момента обретения своей независимости в 1917 году у нее был внеблоковый статус. Финляндия в ходе Второй мировой войны подверглась военной агрессии со стороны Советского Союза.

В России устроили по этому поводу свою очередную истерику. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва, мол, "вынуждена принять ответные меры, как военно-технического, так и иного характера".

"Присоединение Финляндии к НАТО не может не сказаться негативно и на российско-финских двусторонних отношениях", - подчеркнула Мария Захарова.

Планы Украины по вступлению в НАТО:

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