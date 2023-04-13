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"Приближаем победу": ВСУ готовятся к мощным действиям на фронте - Зеленский

Ангелина Подвысоцкая
13 апреля 2023, 21:07 обновлено 13 апреля, 21:09
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Президент отметил, что действия украинских военных приблизят победу Украины в этой войне.
Владимир Зеленский, украинские военные
ВСУ готовятся к контрнаступлению ВСУ / Офис президента Украины, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Украинские военные готовятся к большому контрнаступлению. Действия ВСУ "будут мощными". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Эти действия будут приближать победу Украины.

"Наши действия будут мощными. Готовим ребят. И очень ждем поставок орудия, обещанного партнерами. И по максимуму приближаем победу. И по максимуму - дух единства. По максимуму - эффективность. Подготовка - тоже по максимуму", - сказал Зеленский.

видео дня

Президент также рассказал, что он провел военный кабинет.

"Особый формат работы с руководителями нашего сектора обороны, нашими командующими, разведкой, Офисом. Только то, что непосредственно необходимо для управления передовой и обеспечением активных действий Украины, защитой нашего государства от российского террора. Это было содержательно", — сообщил президент.

Контрнаступление ВСУ

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что после утечки секретной военной информации из Пентагона в Генштабе могут делать вид, что продолжают подготовку контрнаступления по тому плану, который был обнародован, а на самом деле будут реализовать другой план.

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