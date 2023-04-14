Поражение Украины в войне будет означать начало конца "золотого века" Запада - премьер Польши

Матеуш Моравецкий считает, что победа Украины "будет гарантировать не только восстановление, но и укрепление экономической силы Запада".

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Матеуш Моравецкий, заявил, что поражение Украины станет началом конца "золотого века" Запада / Коллаж из фото УНИАН ​

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в случае поражения Украины в войне против России для Запада может начаться конец "золотого века". Об этом он сказал во время выступления в Atlantic Counсil в Вашингтоне.

"Если мы потеряем Украину, то потеряем мир на десятилетия. Поражение Украины может стать началом конца "золотого века" Запада", - цитирует Моравецкого Укринформ.

Польский премьер считает, что победа Украины "будет гарантировать не только восстановление, но и укрепление экономической силы Запада".

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Как сообщал Главред, ранее Матеуш Моравецкий заявлял: если Украина потерпит поражение в войне со страной-оккупантом Россией, Китай может незамедлительно напасть на Тайвань. По его словам, действия КНР в отношении Тайваня во многом зависят от итогов российско-украинской войны.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины готовы к контрнаступлению на 90%. При этом есть лишь один сдерживающий фактор - это погода. Такое мнение озвучил бывший советник главы Офиса президента, военно-политический обозреватель Алексей Арестович.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться летом.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

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