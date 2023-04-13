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Китай на следующий день нападет на Тайвань, если падет Украина – премьер Польши

Андрей Ганчук
13 апреля 2023, 18:25 обновлено 13 апреля, 18:25
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Ситуация с возможным военным вторжением Китай в Тайвань зависит от развития событий на поле боя в войне агрессора РФ против Украины, считает польский премьер.
Китай, Тайвань, Моравецкий
Китай после поражения Украины может сразу напасть на Тайвань - Моравецкий / Коллаж ua.depositphotos.com, GoogleMaps, УНИАН

Если Украина потерпит поражение в войне со страной-оккупантом Россией, Китай может незамедлительно напасть на Тайвань. Действия КНР в отношении Тайваня во многом зависят от итогов российско-украинской войны. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как сообщает Reuters, в четверг, 13 апреля, в ходе выступления в аналитическом центре Атлантического совета в Вашингтоне он сказал о том, что если Украина проиграет войну с Россией, Китай уже на следующий день может напасть на Тайвань.

"Не дай бог, если Украина падет, если Украина будет завоевана, на следующий день Китай может напасть на Тайвань", - считает Моравецкий.

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По его мнению, дальнейшие действия Китая по Тайваню во многом связаны с тем, как закончится война в Украине.

"Я вижу множество взаимосвязей и большую взаимозависимость между ситуацией в Украине и обстановкой на Тайване", - подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Китай может готовиться к нападению на Тайвань

Американский журнал по международной политике Foreign Affairs опубликовал заявление главы КНР Си Цзиньпина, который в ходе выступления в китайском парламенте приказал своим генералам "смело воевать" в случае войны.

Журналисты также добавили, что по ту сторону Тайваньского пролива уже строят новые бомбоубежища и создаются офисы Национальной мобилизации.

В The New York Times акцентировали внимание на том, что КНР изучает войну России против Украины. Китайские специалисты интересуются инновациями, тактикой и успешными военными операциями. По мнению журналистов, анализируется ситуация с прицелом на противостояние за Тайвань.

Китай объявил о начале военных учений "по окружению Тайваня", в ходе которых впервые была проведена открытая симуляция ракетного удара по Тайваню, а также иностранным объектам вокруг острова. Тайбэй внимательно следит за ситуацией и держит свою армию в режиме боевой готовности.

Смотрите видео ТСН - что нужно знать о Тайване

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