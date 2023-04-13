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Американского военного, который "слил" документы, вычислили по столешнице на кухне - NYT

Ангелина Подвысоцкая
13 апреля 2023, 23:52 обновлено 13 апреля, 23:52
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Военный делал фото документов на своей кухне. Такой же интерьер удалось обнаружить на фото родственника подозреваемого.
американский военный слил секретные документы
Американский 21-летний военный слил секретные документы / Коллаж фото скриншот из видео, соцсети

В США задержали 21-летнего военного, которого подозревают в "сливе" секретных документов. Интересно то, что его вычислили по столешнице на кухне. Об этом сообщает The New York Times.

Оказалось, что военный разведывательного крыла Военно-воздушных сил Нацгвардии штата Массачусетс Джон Тейшейр фотографировал секретные документы на своей кухне и "слил" их в Сеть. С помощью этих фотографий удалось разоблачить его.

Внимание обратили на гранитную столешницу с характерным узором и белую напольную плитку. Подобное видно и на семейных фотографиях, которые в Сети размещал один из близких родственников военного.

видео дня
американский военный слил секретные документы
Американский 21-летний военный слил секретные документы / скриншот из видео

Утечка секретных данных Пентагона и контрнаступление ВСУ

6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.

Источники издания указывают, что слишком рано говорить о масштабах ущерба утечки информации, но если Россия сможет определить, как Соединенные Штаты собирают данные, и перекрыть этот поток, это может повлиять на ход боевых действий в Украине.

Reuters пишет, что засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением, которая была "слита" в Сеть, может быть подделкой. Американские власти расследуют "утечку" данных, однако их достоверность до сих пор не подтверждена.

Тем временем Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что у Украины есть все возможности, чтобы добиться успеха в контрнаступлении. По его словам, союзники обучили большое количество украинских военных и продолжают оказывать техническую помощь Киеву.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Главнокомандующий ВСУ и его штаб будет принимать решение о контрнаступлении "в последний момент".

"Если кто-то думает, что у нас только один вариант, то это не так. Даже три варианта - это мало", - сказал Данилов.

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