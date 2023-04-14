В боях под Бахмутом погиб педагог из Запорожской области Евгений Кулепов

Евгений Кулепов был молодым и талантливым педагогом Энергодарского центра туризма, краеведения и спорта.

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Евгений Кулепов погиб в боях за Бахмут / Фото Форпост

В боях с российскими оккупантами погиб молодой воин ВСУ Евгений Кулепов из Энергодара. До войны он был педагогом местного центра туризма, краеведения и спорта.

Свой последний бой Евгений принял под Бахмутом Донецкой области. О потере 13 апреля сообщил в Telegram мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Образовательная община города понесла болезненную утрату… Он болел за развитие детского туризма в нашем городе, был организатором турниров по ориентированию, туристических походов и сборов, собственными руками сделал тренировочную площадку для отработки техники пешеходного туризма. Светлая память", – написал Орлов.

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По данным издания Форпост, Евгений Александрович Кулепов был одним из 35 преподавателей Энергодарского центра, где занималось более тысячи учащихся.

В 2019 году энергодарец принимал участие в ХХІ Чемпионате Украины по спортивному горному туризму на скалах Хортицы. Тогда же соревновался в Лучном турнире на территории Ивановского лесничества, где занял второе место.

Как сообщал Главред, в боях за Бахмут также погиб известный альпинист из Львовской области Орест Кинаш. Он был офицером 53-й отдельной механизированной бригады.

В конце марта от полученных на фронте травм в госпитале скончался Виталий Меринов — четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Украины по универсальному бою, мастер спорта по боксу. Он пошел на войну в первый день полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

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