Если РФ выиграет войну, то это будет катастрофа, а победа Украины грозит Третьей мировой – Ле Пен

По мнению французского политика, для быстрого завершения войны нужны переговоры.

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По мнению Марин Ле Пен, для быстрого завершения войны нужны переговоры/ Facebook Marine Le Pen, 93 ОМБр Холодный Яр

Глава ультраправых в Франции Марин Ле Пен заявила, что, по ее мнению, после завершения войны в Украине будут негативные последствия для мира независимо от победителя. Если победит страна-агрессор Россия, то это может обернуться для мира катастрофой, если победит Украина – может быть Третья мировая война.

По ее словам, лучшим выходом для скорейшего завершения войны могли бы стать переговоры. Об этом Ле Пен заявила в интервью El Pais.

"Если Россия выиграет войну, это будет катастрофой, потому что все страны, имеющие территориальный конфликт, будут думать, что они могут решить его с помощью оружия", – подчеркнула Ле Пен.

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В то же время она озвучила и третий возможный вариант развития событий. По ее словам, война может затянуться, если Запад продолжит медленно предоставлять оружие Украине.

"Если мы продолжим медленно поставлять оружие в Украину, как мы это делаем сейчас, то нам грозит новая Столетняя война, что, учитывая человеческие потери, является ужасной драмой" – отметила Ле Пен.

Стоит отметить, что Марин Ле Пен из всех французских политиков на протяжении последних лет была самой связанной со страной-агрессором Россией. В частности известно, что ее партия в 2014 году получила от российского банка кредит на сумму 9 миллионов евро. Также Ле Пен ранее заявляла, что "разделяет глобальное видение Путина".

Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину ее риторика существенно изменилась. В частности, Ле Пен выступала за предоставление Украине оборонительного оружия, но против наступательных вооружений.

Помощь Франции во время войны в Украине

Ранее сообщалось, что Франция и Италия предоставят Украине современную противоракетную систему ЗРК SAMP/T Mamba. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Такие системы помогут защитить гражданских от атак российских оккупантов, подчеркнул он.

Также ранее сообщалось, что Украина может получить не менее 40 французских истребителей Mirage. Среди возможных поставщиков-Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия и Греция. По данным французских журналистов, первый транш, вероятнее всего, выполнят ОАЭ.

В то же время польские СМИ сообщили, что Франция заблокировала решение ЕС о поставках снарядов Украине. По данным польских журналистов, Франция не дает реализовать решение ЕС о финансировании поставок боеприпасов для Украины, требуя изменить соглашение.

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