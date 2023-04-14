УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Если РФ выиграет войну, то это будет катастрофа, а победа Украины грозит Третьей мировой – Ле Пен

Алёна Воронина
14 апреля 2023, 11:46 обновлено 14 апреля, 11:58
93
По мнению французского политика, для быстрого завершения войны нужны переговоры.
Марин Ле Пен, украинские военные
По мнению Марин Ле Пен, для быстрого завершения войны нужны переговоры/ Facebook Marine Le Pen, 93 ОМБр Холодный Яр

Глава ультраправых в Франции Марин Ле Пен заявила, что, по ее мнению, после завершения войны в Украине будут негативные последствия для мира независимо от победителя. Если победит страна-агрессор Россия, то это может обернуться для мира катастрофой, если победит Украина – может быть Третья мировая война.

По ее словам, лучшим выходом для скорейшего завершения войны могли бы стать переговоры. Об этом Ле Пен заявила в интервью El Pais.

"Если Россия выиграет войну, это будет катастрофой, потому что все страны, имеющие территориальный конфликт, будут думать, что они могут решить его с помощью оружия", – подчеркнула Ле Пен.

видео дня

В то же время она озвучила и третий возможный вариант развития событий. По ее словам, война может затянуться, если Запад продолжит медленно предоставлять оружие Украине.

"Если мы продолжим медленно поставлять оружие в Украину, как мы это делаем сейчас, то нам грозит новая Столетняя война, что, учитывая человеческие потери, является ужасной драмой" – отметила Ле Пен.

Стоит отметить, что Марин Ле Пен из всех французских политиков на протяжении последних лет была самой связанной со страной-агрессором Россией. В частности известно, что ее партия в 2014 году получила от российского банка кредит на сумму 9 миллионов евро. Также Ле Пен ранее заявляла, что "разделяет глобальное видение Путина".

Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину ее риторика существенно изменилась. В частности, Ле Пен выступала за предоставление Украине оборонительного оружия, но против наступательных вооружений.

Помощь Франции во время войны в Украине

Ранее сообщалось, что Франция и Италия предоставят Украине современную противоракетную систему ЗРК SAMP/T Mamba. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Такие системы помогут защитить гражданских от атак российских оккупантов, подчеркнул он.

Также ранее сообщалось, что Украина может получить не менее 40 французских истребителей Mirage. Среди возможных поставщиков-Объединенные Арабские Эмираты, Индонезия и Греция. По данным французских журналистов, первый транш, вероятнее всего, выполнят ОАЭ.

В то же время польские СМИ сообщили, что Франция заблокировала решение ЕС о поставках снарядов Украине. По данным польских журналистов, Франция не дает реализовать решение ЕС о финансировании поставок боеприпасов для Украины, требуя изменить соглашение.

Вас также может заинтересовать:

война в Украине Франция Марин Ле Пен вторжение России новости Франции
Реклама

Главное за день

"Утечка" из Пентагона: Патрушев и Герасимов планировали саботаж, чтобы завершить войну в Украине

"Утечка" из Пентагона: Патрушев и Герасимов планировали саботаж, чтобы завершить войну в Украине

12:06 Мир
"Именно об этом визжит Пригожин": удержанием Бахмута ВСУ "заморозили" движение оккупантов – Свитан

"Именно об этом визжит Пригожин": удержанием Бахмута ВСУ "заморозили" движение оккупантов – Свитан

10:42 Украина
РФ активизировала атаки на Бахмут: на помощь наемникам Пригожина перекинули десантников - разведка

РФ активизировала атаки на Бахмут: на помощь наемникам Пригожина перекинули десантников - разведка

10:01 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:08

Великая суббота 2023: 2 самых строгих запрета перед Пасхой - приметы 15 апреля

12:06

"Утечка" из Пентагона: Патрушев и Герасимов планировали саботаж, чтобы завершить войну в Украине

11:46

Если РФ выиграет войну, то это будет катастрофа, а победа Украины грозит Третьей мировой – Ле ПенВидео

11:42

Премьер Венгрии Орбан назвал Украину "несуществующей страной"Видео

11:36

Некоторые украинцы смогут уйти на пенсию только на 5 лет позже: кому не повезетВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:21

Головоломка, с которой справятся единицы: нужно за 6 секунд найти змею среди ломтиков арбуза

11:18

Гороскоп на завтра 15 апреля 2023: Тельцам – ярость, Скорпину - разочарованиеВидео

11:13

Гороскоп Таро на май 2023: Козерогам - новые возможности, Водолеям - кража, Рыбам - прибыльВидео

10:42

"Именно об этом визжит Пригожин": удержанием Бахмута ВСУ "заморозили" движение оккупантов – СвитанВидео

Реклама
10:41

"Вы настоящие герои настоящей войны": легенда "Звездных войн" встретился с бойцами ВСУВидео

10:01

РФ активизировала атаки на Бахмут: на помощь наемникам Пригожина перекинули десантников - разведка

09:59

Как правильно поливать орхидею: назван самый лучший способ

09:41

Успех контрнаступления Украине нужен и все это увидят и почувствуют - глава ГУРВидео

09:35

"Приближается ее крах": в РФ произойдут "сейсмические изменения", которые остановят войну – БудановВидео

09:18

Заменит краску для волос и изгонит моль: необычные способы применения корицы, о которых мало кто знает

09:09

Президент подписал закон об упрощении оформления пенсий: кому из украинцев повезлоВидео

09:00

Фанерные Т-34 и страх Путина перед Украиной: почему россияне отменяют парады 9 маямнение

08:39

Самые опасные три дня: экстрасенс назвал даты, когда РФ может ударить ракетами по УкраинеВидео

08:10

Гороскоп на сегодня 14 апреля 2023: Тельцам – деньги, Львам - вечеринкаВидео

07:57

В боях под Бахмутом погиб педагог из Запорожской области Евгений Кулепов

Реклама
07:52

"Без этого война не закончится": у ВСУ есть не один вариант развития событий на фронте – ДаниловВидео

07:18

Правительство Германии дало разрешение Польше на передачу истребителей МиГ-29 Украине – SpiegelВидео

07:12

Почему нельзя ставить зеркало напротив окна: есть риск навлечь беду

06:51

Поражение Украины в войне будет означать начало конца "золотого века" Запада - премьер Польши

06:26

США давали 96 часов Мариуполю, три дня Киеву и две недели странемнение

04:30

Чем подкормить перцы, чтобы был хороший урожай: простые советы для дачников

03:30

"Уже не будет как на Харьковщине": полковник назвал препятствия для успеха контрнаступления ВСУВидео

03:30

ТОП 3 вкуснейших закуски на Пасху 2023: самый быстрый рецепт за 5 минутВидео

02:50

Муса Таипов спрогнозировал, сможет ли Украина привлечь Россию к ответственности.Видео

02:19

Если ВСУ не начнут контрнаступление в мае, все сдвинется на 2024 год - СвитанВидео

01:30

17-летняя дочь Ольги Фреймут засветила фирменный бюст в пикантном мини

00:51

Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день года - приметы 14 апреляВидео

13 апреля, четверг
23:52

Американского военного, который "слил" документы, вычислили по столешнице на кухне - NYTВидео

23:40

Что лечит чай каркаде и кому категорически он противопоказан

23:08

Путиниста Жерара Депардье 13 женщин обвиняют в сексуальных домагательствах

23:04

"Я у нее первый мужчина": Остапчук публично показал новую жену и шокировал признаниемВидео

23:01

"Весомый вклад": пропавший Олег Винник "засветился" в ВСУВидео

22:54

Что мешает женщинам выглядеть моложе: 5 "смертных грехов", которые портят макияж

22:26

Головокружительная оптическая иллюзия: есть всего 30 секунд, чтобы найти пасхального кроликаВидео

22:19

"Мы уже начинаем": Свитан описал, как будет развиваться контрнаступление ВСУВидео

Реклама
21:29

Китай согласился поставить оружие России – The Washington PostВидео

21:19

Роман Цимбалюк. Системный сбой на РосТВ - они критикуют Путина!Видеоблоги

21:16

Что можно сделать со старыми шторами: 3 варианта, как подарить портьерам новую жизнь

21:13

Светлана Лобода в зеленых лосинах показала пятую точку крупным планом

21:07

"Приближаем победу": ВСУ готовятся к мощным действиям на фронте - ЗеленскийВидео

20:18

Кто слил секретные документы Пентагона: появилось фото и все данные о 21-летнем военном СШАВидео

20:06

Женщина назвала дочь в честь своей любимой закуски

20:00

Как будет разворачиваться контрнаступление: прогноз на месяцмнение

19:47

Зачем масло в супе: ингредиент, который до неузнаваемости поменяет вкус блюда

19:45

Если ВСУ в октябре-ноябре подойдут к Крыму, войска РФ будут бежать – ГрабскийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять