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Франция заблокировала решение ЕС о поставке снарядов Украине - польские СМИ

Дмитрий Видоменко
12 апреля 2023, 17:08 обновлено 12 апреля, 17:13
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По данным польских журналистов, Франция не дает реализовать решение ЕС о финансировании поставки боеприпасов для Украины, требуя изменить соглашение.
ЕС, снаряды
Польские журналисты пишут, что Франция заблокировала решение ЕС о поставке снарядов Украине / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Франция блокирует решение официального Брюсселя о финансировании поставок боеприпасов в Украину. Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на собственный высокопоставленный источник среди чиновников ЕС.

Сообщается, что 20 марта нынешнего года страны ЕС договорились совместно закупить миллион снарядов для Украины в течение ближайшего года.

До того высокопоставленный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщал, что план Евросоюза по этому вопросу состоит из трех пунктов:

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  • из Европейского фонда мира будет выделен миллиард евро на компенсацию поставок государствам-членам;
  • еще столько же будет направлено на совместные закупки боеприпасов;
  • государства Евросоюза будут делать заказы для увеличения производственных мощностей оборонных заводов.

Как пишут журналисты, после политической договоренности на саммите ЕС должен быть принят юридический документ, переговоры продолжаются.

По информации PAP, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров производятся в Польше, Франции и Германии. Из суммы в 2 млрд евро половина должна быть использована для возмещения расходов на поставки боеприпасов из арсеналов армий стран Евросоюза. Но сейчас на складах их недостаточно, поэтому, собственно, возникла идея закупить снаряды за пределами ЕС.

По словам источника PAP, Франция выступила резко против такого плана. В такой ситуации страны ЕС могли бы получить боеприпасы от третьей страны на безвозмездной основе, а затем возместить со складов страны ЕС, передав третьей стране другое оружие. Переговоры об этом продолжаются.

Собеседник PAP также заявил, что Франция заблокировала решение ЕС о втором миллиарде евро, который должны были выделить на совместные заказы у оборонной промышленности в Евросоюзе (то есть в Польше, Франции и Германии).

Военная помощь Украине от Запада

Ранее сообщалось, что страны-союзники Украины Польша, Норвегия, Канада и Испания сформировали танковый батальон для ВСУ. Четыре страны дадут танки Leopard 2A4 в количестве более 30 единиц. Присоединилась к коалиции и Финляндия, которая также предоставит свои боевые машины. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться за несколько месяцев. По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

Также известно, что Великобритания готова передать Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью полета до 1 тысячи км. Получение такого оружия послужит сдерживающим фактором для россиян и серьезно изменит ситуацию в пользу Украины, говорят эксперты.

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