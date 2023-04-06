В ЕС не могут выбрать производителей снарядов для ВСУ - Politico

Страны Евросоюза договорились совместно покупать ВСУ боеприпасы, но не могут договориться о том, останутся ли контракты в рамках ЕС.

План поставок снарядов ЕС для ВСУ пока тормозится - Politico / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Через пару недель после того, как Евросоюз объявил об историческом соглашении предоставить Украине как минимум 1 млн снарядов, в Брюсселе все еще выясняют юридические особенности того, как реализовать план поставок. Об этом сообщает западное издание Politico.

По данным журналистов, дискуссии затормозили первый в своем роде план по совместной закупке боеприпасов для Украины.

Послы ЕС встретились в среду, 5 апреля, чтобы обсудить этот вопрос, но не смогли добиться существенного прогресса по одному из ключевых вопросов, сообщают дипломаты, которые знакомы с ходом переговоров.

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Главной проблемой остается вопрос о том, будут ли контракты на производство снарядов предоставляться исключительно компаниям из ЕС, либо же к ним будут привлекать и производителей со стороны.

По словам нескольких дипломатов, власти Франции настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах границ Евросоюз.

Власти Греции и Кипра поддержали Париж. И такая позиция, по словам некоторых дипломатов, связана с их желанием ни в коем случае не подписывать контракты с производителями из Турции.

Сообщается, что послы стран ЕС пока сосредоточились на завершении менее спорной части соглашения – бесплатной передаче Киеву большого количества боеприпасов из уже имеющихся запасов.

Дипломаты, которые говорили с Politico на условиях анонимности, сказали, что во время встречи послы завершили сделку по плану безвозмездной передачи cнарядов Украине. А юридический документ, как ожидается, будет официально обнародован на будущей неделе.

Военная помощь Украине от Запада

Ранее сообщалось, что страны-союзники Украины Польша, Норвегия, Канада и Испания сформировали танковый батальон для ВСУ. Четыре страны дадут танки Leopard 2A4 в количестве более 30 единиц. Присоединилась к коалиции и Финляндия, которая также предоставит свои боевые машины. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться за несколько месяцев. По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

Также известно, что Великобритания готова передать Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью полета до 1 тысячи км. Получение такого оружия послужит сдерживающим фактором для россиян и серьезно изменит ситуацию в пользу Украины, говорят эксперты.

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