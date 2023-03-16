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Власти Франции специально тормозят закупку ЕС снарядов для ВСУ - The Daily Telegraph

16 марта 2023, 10:05
По информации издания The Daily Telegraph, Париж явно предпочитает, чтобы ЕС тратил деньги на собственную промышленность, а не на оказание поддержки Украине.
Макрон, снаряды
Французы хотят, чтобы ЕС тратил деньги на свою промышленность - источник / коллаж фото УНИАН

В Брюсселе европейские дипломаты обвиняют официальный Париж в том, что французские власти тормозят процесс совместной покупки странами ЕС артиллерийских снарядов для нужд ВСУ. Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники.

"Многие члены ЕС высказывают мнения, расходящиеся с позицией Франции. Если мы хотим действовать немедленно, что сейчас необходимо, то очень важно допустить эту программу компании из-за пределов ЕС. Париж же явно предпочитает, чтобы ЕС тратил деньги на собственную промышленность, а не на оказание поддержки Украине", – заявил источник журналистов в дипломатических кругах Евросоюза.

Кроме того, представители Франции прямо настаивают, что заказы на производство снарядов должны получать исключительно предприятия военно-промышленного комплекса, которые расположены в Европе.

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Военная помощь Украине от Запада

Ранее сообщалось, что страны-союзники Украины Польша, Норвегия, Канада и Испания сформировали танковый батальон для ВСУ. Четыре страны дадут танки Leopard 2A4 в количестве более 30 единиц. Присоединилась к коалиции и Финляндия, которая также предоставит свои боевые машины. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться за несколько месяцев. По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

Также известно, что Великобритания готова передать Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью полета до 1 тысячи км. Получение такого оружия послужит сдерживающим фактором для россиян и серьезно изменит ситуацию в пользу Украины, заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский.

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