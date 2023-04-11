Спецслужбы РФ будут удерживать Кавказ, но в Чечне рванет неожиданно - Муса Таипов

Влияние Кадырова в Чечне сильно преувеличено, он - лишь объект для манипуляций России, убежден Муса Таипов.

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Рамзан Кадыров - очередной мыльный пузырь РФ, его влияние преувеличено - Муса Таипов / Главред

В последние недели в оккупированной страной-агрессором Россией Чечне произошли несколько взрывов у полицейских участков. На фоне этого глава Чечни Рамзан Кадыров стал активнее высказываться о войне в Украине после долго молчания, а украинские власти ввели новые санкции против одной из дочерей главаря Чечни.

В интервью Главреду член президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия, представитель ЧРИ во Франции племянник Джохара Дудаева Муса Таипов рассказал, почему в Кремле боятся взрыва на Кавказе, удержит ли Кадыров власть в случае проигрыша России в войне, что ждет Украину после победы и почему развала РФ еще придется подождать.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против дочери Рамзана Кадырова. Поскольку о ней практически нет данных в открытом доступе, не могли бы вы объяснить, в чем может быть причина введения ограничений именно против дочери, а не самого Кадырова или его сына, который находится на виду?

Вы знаете, в действиях украинских властей я иногда не вижу логики. У нас есть такая пословица: "Побоявшись ударить лошадь, отхлестал седло". Поэтому я не вижу здесь логики. Начнем с Кадырова – он просто назначенец, глава оккупационного режима. Это – функция. И роль Кадырова, и его влияние сильно преувеличены. У меня иногда складывается впечатление, что пресс-служба Кадырова находится в Украине, потому что украинские СМИ его так преподносят, будто он президент России, он решает и проводит военно-войсковые операции и так далее. Я эту логику не пойму.

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Допустим, коллаборант Аксенов в Крыму, разве он что-то решает? Или главари Луганской, Донецкой, Херсонской оккупационной администраций? Они – никто. У чеченцев есть очень хорошая пословица: "Кто не знает своего врага, тот раб". Враг Украины – имперская Россия.

Вы видели, что делает собака, когда ее бьют палкой? Она ее кусает. Иногда мне бывает стыдно смотреть и читать заголовки ваших Ютуб-каналов. Они как-то недостойно себя ведут (не в обиду будет сказано). Всегда нужно знать причинно-следственную связь. В том числе, и медиа в Украине должны отслеживать и понимать это, доносить до аудитории. У Украины не настолько много сил, чтобы их распылять на всякие мелкие сошки. Нужно знать врага, нужно обозначить его. Дочь Кадырова – кто она? Она командует дивизиями, батальонами, полками, разрабатывает войсковые операции? Нет, это просто дочь Кадырова. Ну назначил он ее кем-то, то ли в культуре, то ли еще где-то, но у Кадырова еще есть домашний зверинец – может против них тоже санкции ввести? Против лошадей, тигра, который у него, говорят, есть, лев где-нибудь в клетке, может быть крокодил. Это что-то унизительное – не в обиду будет сказано, но мне печально это наблюдать.

Все-таки хотела уточнить у вас по поводу Кадырова. Насколько правдивы, по-вашему, слухи о его болезни? Как вы считаете, что с ним происходит?

Это вопрос не ко мне, а к Закаеву. У него есть инсайдеры, он берет его кал, мочу, знает его состояние здоровья. Я не занимаюсь конспирологией, гаданием, не вангую. Я вообще не считаю Кадырова субъектом. Это объект для манипуляций империи. Заболел он, чихнул, споткнулся где-то – меня это не волнует. Я знаю одно – как только у России ухудшится ситуация, все эти мыльные пузыри лопнут. Это – мыльные пузыри, они блестят, за ними интересно наблюдать, но они дутые.

А до каких пор этот "мыльный пузырь", как вы выразились, будет нужен российским спецслужбам?

Я не преувеличиваю, но дело в том, что Чечения (не Чечня), Ичкерия – важнейший регион на Кавказе. Если там спокойно – Кавказ спокоен, если нет, то Кавказ бурлит. На Кавказе самый важный народ для империи, народ-бунтарь – чеченцы. Если во времена царизма война продолжалась 25 лет и потери России были несоизмеримо выше, чем в войне с Францией. Как долго это будет продолжаться – я не знаю. У России не только будущее, у нее и прошлое непредсказуемое. Там каждый царь (а в России только цари) пишет свою историю, и тогда наибольшее внимание уделялось чеченцам. В советское время в союзных республиках районные отделы КГБ были только в районах, которые имели внешние границы, а у нас тогда не было внешних границ, но мы были единственной республикой, где такие отделы КГБ были в каждом районе.

Как Сталин стал "царем"? Тогда была Закавказская республика, Грузия, Армения, Азербайджан заявили о независимости, провозгласили суверенитет. На северном Кавказе была провозглашена Горская республика, и тогда нужно было Закавказье, чтобы подпереть Северный Кавказ. Тогда еще не было понятия "вор в законе" и говорили, что Сталин путем манипуляций пришел к власти, но я думаю, что его выдвинули во власть. Точно так же сегодня с Шойгу – говорят, что его снимут с должности, называют фанерным генералом и оскорбляют. Но почему его держат на должности? Он – тувинец, а Тува была присоединена к СССР еще в военный период. На Дальнем Востоке тувинцы в современной России считаются криминальным народом. Исходя из этого, его и держат. А если его снять, что произойдет – Тува может в любой момент взбунтоваться. В начале 90-х, в конце 80-х в Туве происходили события, которые грозили развалом Дальнему Востоку. Там еще есть буряты, которые тоже мечтают о суверенитете. Их разделили между четырьмя субъектами, хотя это единый народ. Точно так же происходят события и на Кавказе, и в то время Сталин там появился не просто так. Сейчас Закавказье, а именно Азербайджан и Армения сцепились из Нагорного Карабаха, хотя согласно международному праву это – суверенная территория Азербайджана. Тем не менее, "миротворцы" России там присутствуют, а конфликт продолжается, Россия имеет там власть. Ситуацию в Грузии вы тоже понимаете – она, по сути, находится в режиме внутренней оккупации, где Иванишвили через его квазипартию контролирует Грузию. На Северном Кавказе Чечения и тому, кто находится там у власти, будут делать любые преференции только для того, чтобы он контролировал ситуацию. Это не дань, это плата за лояльность, которой пользуется Кадыров. Он не очень умный и не образованный, но он действует интуитивно (либо у него есть хорошие советники). И поэтому я бы не удивился, если Пригожин или Кадыров станут президентом России.

Как вы считаете, есть ли такие амбиции у самого Кадырова и может ли быть такой план у российских спецслужб как замены Путина, более медийной?

Главная их задача – сохранить эту империю. Демократический путь мы сразу отвергаем, потому что это невозможно. Если Россия станет демократической, то все однозначно разбегутся. Следовательно, нужно сохранить вертикаль, а это можно сделать только при одном условии – при тотальном контроле. Кто его может обеспечить, тот и будет.

То есть независимо от персоналий, так?

Абсолютно. Есть еще одно – в советское время в чеченской среде бытовал такой разговор, что якобы мы дураки и все время деремся с империей, а нужно было, как евреи, армяне проталкивать своих во власть и через них потом захватить власть. Такие нарративы проталкивали, в основном московские чеченцы. Как я понимаю, эти нарративы сейчас тоже присутствуют, при том что каждый чеченец знает, кто убивал их отцов, предков и невозможно, чтобы они не знали и не помнили об этом. Вероятно, они рассчитывают, что в долгосрочной перспективе они займут некие знаковые должности. Сейчас, среди чеченоговорящих россиян развелось генералов, как собак нерезанных. Их потихоньку проталкивают. Кто это делает, я не знаю, но генералов очень много. Например Кадыров – генерал-полковник, хотя это человек, у которого нет среднего образования. Но при этом он кандидат наук, академик трех академий РФ. Представьте тогда уровень образования, если Кадыров при этом академик.

Хотела бы уточнить у вас, раз уж вы заговорили о том, что чеченцы помнят, кто убивал их родственников. Как вы считаете, что будет происходить в Чечне после Кадырова (ведь когда-то же это произойдет)? Насколько в нынешней Чечне сильны протестные настроения – может ли, условно говоря, вспыхнуть пламя в Чечне и дальше раскинуться по России?

Во-первых, у нас за две войны убито свыше 300 тысяч наших сограждан, при том, что население на момент начала войны составляло около 1 200 000. То есть каждый четвертый из нас убит.

Во-вторых, когда мы воевали, весь мир спокойно наблюдал. Сейчас Украине все в той или иной степени помогают, либо кто-то втихаря помогает России. Нам никто не помогал, все помогали России. Вы, наверное, не в курсе, что России выдавали кредиты, оказывали военную и другую помощь для войны против нас. Теперь чеченцы, к счастью для нас, стали умнее и научились ждать.

Я знаю одно – если там что-то случится, то это будет одномоментно, резко и неожиданно для всех. Может возникнуть искра, как в загазованном помещении, и спровоцирует взрыв. Там не будет никакого перманентного перехода – это невозможно, поскольку накопилось очень много злости. И этого я боюсь, потому что чаще всего страдают невиновные, ведь виновные спрячутся где-нибудь в Дубаи. Я не уверен, что они потом останутся живыми, потому что сейчас нет такого уголка, где нет чеченцев. Но если этот режим рухнет, то мне даже страшно представить, что будет.

Вы имеете в виду режим в Чечне или в России в целом?

В России в целом и в Чечении тоже.

Россия предсказуема только в своей имперской хищности, в остальном она непредсказуема.

И потом, когда сейчас говорят, что она развалится, я на это смотрю с долей скепсиса, потому что, как я писал много раз, этот забор держат извне. Развала России боятся все соседи. Химическое, бактериологическое, ядерное, стрелковое вооружение – огромная масса оружия и то, к кому оно попадет, лишь нагнетают эти страхи. На самом деле, когда распался Советский Союз, хотя это, скорее, был управляемый роспуск, ведь не было суверенных республик, кроме трех балтийских. И когда я писал, что после развала СССР помимо них независимой была и Ичкерия, ведь основой всегда является экономический суверенитет. То есть был экономический суверенитет, воля народа и политическое руководство, которое отстаивало этот путь, основываясь на воле народа. В остальных республиках бывшего СССР партократы и номенклатура так и остались во власти, в том числе, и в Украине. Напомню вам одну вещь – Украина входила в десятку мировых экспортеров вооружений. У вас был сильнейший ВПК, а на момент развала СССР уровень жизни в Украине был выше, чем в России. Куда он потом слился?! Когда я написал, что все предыдущее руководство Украины я бы призвал к ответу, многим это не понравилось. Но куда на самом деле делось ВПК. Например, стратегическая авиация, вот эти Ту, которые с Каспия и с территории РФ запускают ракеты по Украине, вы их отдали. Эта война надолго, я уверен. Дай бог, чтобы она быстрее закончилась, но я бы сейчас занялся восстановлением ВПК и выпуском собственных вооружений. Не дай бог изменится ситуация в Европе (а эта тенденция присутствует, потому что бизнес всегда аморален, он никогда не был патриотичен), потому Украине нужно восстанавливать собственные силы и ресурсы.

Мы с вами говорили про Чечню. Если Кадырова не станет, будет его сын, ведь именно для этого пытаются как-то подготавливать почву. Вы сказали, что самое главное для Кремля, если я вас правильно поняла, удерживать ситуацию на Северном Кавказе. Готовы ли спецслужбы помогать сыну Кадырова и как ситуация будет развиваться дальше – смогут ли они это удержать?

Нынешняя ситуация у нас дома зависит от ситуации в самой России. Многое зависит от исхода войны в Украине. Спецслужбы, конечно, будут пытаться удержать ситуацию, но, понимаете, теория управляемого хаоса примерно присутствует и в России. Это означает воздействие по отклонениям – есть широкий спектр, по которому можно предпринимать определенные действия, но отклонение реагирует только на какое-то конкретное действия. Поэтому я не могу сказать, что российские спецслужбы полностью контролируют ситуацию – всегда вмешивается господин случай. Например, Юсуп Тимерханов, который убил полковника-насильника Буданова, на чьи похороны пришли миллионы людей со всего Северного Кавказа. Власть тогда испугалась. То есть произойти может все, что угодно.

Готовить они могут и сына, и внука, и дочерей, но в чеченском менталитете нет понятия наследования власти, такое возможно только при внешней поддержке. И если внешняя поддержка ослабнет, то не будет и режима, ведь он держится на штыках и финансах России.

То, что украинские власти и медиа акцентируют внимание на национальной принадлежности российской армии – это огромная ошибка. Потому что тогда получается, что напала не Россия, а некие этнические банды, а сами русские хорошие. Мол, братьев-славян заставляли, а так они нас любят. Украинцам нужно избавиться от этой паутины. Я не выступаю за коллективную ответственность, но Россия как государство виновна. В Германии ведь тоже были хорошие немцы, но тем не менее им всем пришлось пройти через денацификацию, они все покаялись. Если с Россией этого не произойдет, в перспективе нас будут ждать точно такие же эксцессы. Все эти "хорошие русские", которые катаются по Европе, о чем думают?

Вероятно, о том, что все закончится, и они будут жить, как раньше.

Да, им нужно прийти к власти. Они в обиде только потому, что их отогнали от корыта, со всем остальным они согласны. Их задело то, что они не смогли взять Украину "за три дня". Если бы русские смогли, они бы сейчас были в первых рядах, восхваляли и воспевали. Все они участвовали в создании этого режима, у них личная обида. Нужно четко уяснить – нет хороших русских или плохих, есть чужие русские. И есть ваши русские, которые проживают на территории Украины, считают себя украинцами и воюют на стороне Украины. То есть те, кто принял менталитет и связал свое будущее с этой страной, ее народом, и является частью этого народа.

Верите ли вы в то, что Россию как государство в обозримом будущем можно будет привлечь к ответственности? Дадут ли это сделать? И что нужно нам со своей стороны делать, чтобы это произошло?

Реально сейчас это невозможно сделать.

Почему?

Представьте себе террориста, который входит в толпу с гранатой, выдергивает чеку и говорит: "Идите, арестуйте меня". Путин и есть этим террористом, только у него граната ядерная. Кто его арестует? Армения, которая подписала Римский статут, Таджикистан, Германия? Декларации об этом – лишь понты. России на сегодняшний день даже в такой ситуации есть что предложить этому миру. А что может предложить Украина или Ичкерия? Мы им неинтересны, мы – обуза. И мы – объекты мировой политики. Украина должна стать субъектом. На сегодняшний день через отношение к Украине меняются правительства, те или иные политические партии приходят к власти или исчезают с политической арены.

У Украины сложился огромный авторитет, и сейчас эту ситуацию нужно использовать так, чтобы тема Украины не сходила с первых полос. Я наблюдаю здесь за украинской диаспорой, и работа с ней недостаточна. Потому что нужно проводить массовые акции напротив посольств России в странах ЕС. Украинцы не должны забывать, что пока они здесь в безопасности, страну, откуда они родом, бомбят. Никто не знает, куда попадет следующая ракета, и весь народ Украины находится под угрозой. И те люди, которые находятся здесь, в Европе, не имеют права забывать об этом. Я наблюдаю за ними и становится грустно – есть активные, которые собирают деньги, но кроме денег нужна еще и политическая активность. Потому на это МИД Украины должен обратить внимание своих сотрудников. Сейчас на Западе в связи с войной в Украине из-за роста цен и инфляции появляется недовольство. Россия умеет использовать эти нюансы, и в конце концов настроения могут измениться. И это опасно. Я всегда рассматриваю все варианты, начиная с наихудшего. Когда была война с Ичкерией, мы тоже сначала были на волне, а потом надоели. К сожалению, приходит усталость. И этой усталости нужно пытаться избежать.

Что, по-вашему, ждет Украину, если нам, например, станут помогать меньше? К чему это может привести – к тому, что Россия окрепнет и заново начнет войну уже в Европе?

Сейчас Россия не в состоянии пойти на Европу, но как окрепнет – пойдет. На тех позициях, на которых они сейчас находятся, они оказывают давление. Такие пробросы о том, что Путин сумасшедший, Россия применит ядерное оружие, очень опасны. Путин не сумасшедший – он как раз абсолютный прагматик, циничный и подлый. И он, и остальные воровали не для того, чтобы унести это на тот свет – они знают, что туда никто ничего не уносит. И те "хорошие русские", кто пугают весь мир ядерным оружием, играют на руку Кремлю, ведь они пугают Запад. Это Киселев, Симоньян или Соловьев могут орать про то, что они превратят мир в пепел, но они так хотят жить, что не посмеют этого сделать. Для этого к власти в России должен прийти полный отморозок, но пока я таких не вижу. Ядерное оружие – это бумеранг. Если его поместили в Беларуси, то Запад теперь должен восстановить ядерный статус Украины и предоставить ей ядерное оружие. Тогда будет паритет. С хамом можно разговаривать только на его языке, а все увещевания тут бесполезны.

Давайте все-таки немного вернемся к Кавказу. Вы говорили в начале, что там есть несколько республик, которые мечтают о суверенитете. Среди них называли Бурятию, Ичкерию. В нынешней России, какие еще республики помимо Чечни могут заявить о суверенитете? Или хотя бы попытаться это сделать?

Немного предыстории – на момент развала СССР Ичкерия была союзной республикой. С 1990 года мы не имели никакого отношения к РСФСР. Все остальные республики, если мы говорим о Кавказе, имели такую возможность, но они не сделали этого. Они провели референдум и заявили о своем желании находиться в составе РСФСР. Позже они подписали федеративный договор и вместо РСФСР появилась Россия. Мы прошли весь этот путь и не мечтаем о суверенитете, мы являемся суверенной республикой в состоянии оккупации. Мы обладали точно таким же правовым статусом, как Украина, Грузия, Азербайджан и все остальные. Татарстан, Башкортостан и остальные этого не захотели, Дагестан даже декларации о суверенитете не принимал. У них был поэт Расул Гамзатов, который сказал, что "мы добровольно не уходили и добровольно не выйдем".

То есть, если я вас правильно понимаю, по сути единственная надежда Украины как раз на Чечню?

Мы и так много делаем для Украины – на нашей территории было 160 тысяч российских войск. Сейчас выше 100 тысяч, и их не смеют вывести на помощь, посылают только "тиктокеров". И еще, как пишут украинские медиа, кадыровцы делают заградотряды, чтобы расстреливать русских. А за кого они переживают? Мочите с двух сторон и тут надо наоборот говорить, мол, спасибо, Рамзан Ахматович, за помощь, мы знали, что вы помните, кто ваш враг. Надо работать по-другому – вы делаете все, чтобы русские любили его.

Вы сказали, что эта война может быть долгой. Как вы считаете, от чего будет зависеть продолжительность войны и как надолго это может растянуться?

От ресурсов – политических, экономических, военных, моральных. Сейчас Украине важно сохранить своих воинов, в РФ "быдла" достаточно". Ведь когда человек получает 12 тысяч рублей, а тут 200 тысяч (сумма выплат мобилизованным в РФ. - Главред). И, представьте себе, сидит какая-то Матрена, смотрит на своего мужа-алкаша, как на товар, мол, иди повоюй. Если тебя прибьют, 6 или 7 миллионов дадут. То есть этого ресурса там достаточно. Плюс ко всему, у любой войны есть моральная сторона. С точки зрения морали Украина абсолютно права, потому что она защищается. Симпатии всегда на стороне того, кто ведет справедливую войну. А Россия интересна с точки зрения своих природных ресурсов. Кроме того, до сих пор ряд западных предприятий не могут уйти с российского рынка, так что представьте какой была коллаборация Запада с РФ.

Это надолго – маховик большой. Тут сосредоточены огромные интересы, не только российские, но и внешние. И пока все это будет крутиться, перемелют много судеб, и нужно готовиться. Украина не имеет права на проигрыш, потому что тут идет речь о том, быть или не быть, а Россия не может победить. Главное тут то, как себя поведет США, ведь они главный помощник в оказании финансовой и военной помощи. По мере своих сил пока оказывают помощь Польша, страны Балтии, Чехия, поскольку они понимают, что они могут быть следующими. Остальные действуют, исходя из интересов и нужно, чтобы эти интересы всегда замыкались на Украине. Как это сделать – это другой вопрос. Но это надолго, к сожалению.

Надолго, имеется в виду на несколько лет, на десятилетия?

Год-два еще, возможно, будет. Ведь санкции Россия обходит. Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия точно так же, хоть и чуть дороже, но все необходимое получают. Азербайджан объединился с Турцией и он понимает, что пока существует РФ, он не решит карабахский конфликт. Они точно так же получают, нефть, металлы, уран, лес, энергоресурсы – на это всегда находится спрос. Сегодня от стран ОПЕК зависит очень много, и с ними нужно работать. Я не хочу советовать, но я вижу эти недочеты.

Если Путин отойдет от власти, сам или ему помогут это сделать, поможет ли это ускорить процесс завершения войны?

Дело же не в Путине – это не он в самолетах, танках сидит, это Россия. Эта война была запланирована еще с момента развала СССР с целью возврата Украины в лоно РФ. Мы все время акцентируем внимание на каких-то именах, а дело же в самой имперской сути. Когда Джохар Дудаев говорил о том, что Украина схлестнется с Россией, это было не просто так. Поскольку он был генералом стратегической авиации, а генералы стратегических войск отличаются тем, что они мыслят стратегически, на перспективу. Путин появился так же, как Гитлер, сыграв на настроениях масс. Он – функция, голограмма. Сейчас все гадают, сколько у него двойников, но это просто засоряет эфир. Какая разница, кто был в Мариуполе, какое это отношение имеет к войне?! Допустим, он гей – разве это облегчило задачу Украины? Абсолютно нет. Четкая концентрация всех сил, интеллектуальных, финансовых, экономических, военных, людских – вот что сегодня нужно.

Как Украине бороться с российской имперскостью?

Честностью. С народом нужно быть честными. Не нужно давать ложных надежд, нужен честный, объективный разговор. Мол, так, друзья, если мы проиграем, нашей страны не будет. Для чего РФ вывезла детей с оккупированных территорий? Для ассимиляции, чтобы они забыли страну и после того, как подрастут, воевали против Украины или другой страны. Это манкуртизация, ведь на территории России живут несколько миллионов украинцев. Недавно Украину бомбил летчик, а его родители живут в Украине, мариупольский театр тоже бомбил летчик с украинскими корнями. Это и есть манкурты, точно такие же, как и чеченоязычные – их родителей, родственников убивала Россия, но они воюют за РФ (слава богу, их немного, но тем не менее). С народом нужно разговаривать честно, а вопросы коррупции в военное время нужно решать иначе. Например, коррупционеров нужно отправлять на передовую – приехали 3-4 хлопца и туда его забрали. Смертной казни у вас нет, но если со стороны врага шмальнут, это облегчит задачу.

По итогам этой войны каким вы видите дальнейшее развитие Украины и что будет с Россией?

Что будет с Россией я не берусь судить, это бесполезно. Что будет с Украиной я примерно знаю. Думаю, что центр силы в Европе переместится и основой для него вполне возможно станет Польша, Украина и другие страны Восточной Европы. Я въехал в Европу в 2004 году и помню, какой она была в то время. Позже я туда вновь поехал и не узнал – она абсолютно европейская. У поляков с украинцами были конфликты, которые абсолютно решаемы. Если будет польско-украинский союз, это будет замечательно. Плюс страны Балтии, Молдова может к этому подключиться, Чехия, Словакия, Грузия. Короче говоря, может образоваться крепкий союз - зачатки его были заложены в 2015 году, когда создавался Балто-черноморский альянс. Этот амортизационный пояс между Старой Европой и Россией будет полезен. Перспективы у Украины огромные, я очень на это надеюсь. Плюс я немного знаю украинцев – это удивительный народ-парадокс. Вас невозможно предсказать, и бунтарский дух присутствует постоянно. Но к этим перспективам придется идти еще долго. Во-первых, процесс очищения займет время. Уже шутить никто не будет – воины, которые сейчас воюют, этого не позволят. У нас рождение и смерть обозначаются одним словом: чтобы что-то новое родилось, что-то старое должно отмереть. И сейчас рождается новая Украина, которая удивит весь мир. В хорошем смысле слова.