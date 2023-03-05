РФ начала применять новые авиабомбы весом 1500 кг: в ВСУ сказали, что нужно для защиты от них

Авиационные бомбы, которые начала использовать страна-агрессор РФ, могут вызвать еще большие разрушения, чем ракеты.

В Воздушных силах ВСУ сказали, что нужно для защиты от новых российских бомб весом 1500 кг/ defence-ua.com, скрин

Украина нуждается в современных истребителях для защиты от новых российских авиабомб весом 1500 кг. Такие управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500в российские захватчики впервые применили недавно против одного из объектов в Черниговской области.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он подтвердил, что российские оккупанты начали применять такие бомбы, сбрасывая их на объекты на территории Украины. По его словам, захватчики теперь могут использовать их параллельно с ракетами, ведь запасы ракет у них не безграничны.

"Планирующие бомбы, корректированные авиационные бомбы, имеющие крылья, могут залетать на десятки километров. Предположительно, истребитель-бомбардировщик Су-34, который был сбит, атаковал Украину именно такими бомбами", – рассказал Игнат.

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Он подчеркнул, что для борьбы с новой угрозой украинцам нужны современные самолеты.

"Поэтому сейчас и речь идет о современных истребителях, которые могут доставать далеко. Почему нам нужны F-16 или другие самолеты? Для того, чтобы и этой угрозе противостоять, чтобы защитить наши города и села", – отмечает представитель Воздушных сил.

Также он пояснил, что авиационные бомбы такого типа могут повлечь за собой еще большие разрушения, чем ракеты.

Защититься от такого типа оружия могут помочь также системы Patriot. Однако для этого потребуется много таких систем, а использование самолетов может быть гораздо более эффективным.

"Самолеты более мобильные, они могут вылетать на перехват тех же бомбардировщиков, и ракетами с дальностью более 150 км отгонять хотя бы те самолеты и не давать им возможность сбрасывать эти бомбы. Именно для этого нам нужны современные истребители. Потому что наши советские самолеты этого сделать не могут", – объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.

РФ начала применять новые авиационные бомбы

Ранее стало известно, что российские оккупационные войска впервые применили против ВСУ управляемые боеприпасы УПАБ-1500В (индекс К029Б), вес которых составляет 1,5 тонны. Первое применение этого вида боеприпасов было зафиксировано несколько недель назад против одного из объектов в Черниговской области.

Такие бомбы относятся к планирующим, они оснащены инерциальной и спутниковой системами навигации. Бомбы УПАБ-1500в предназначены для поражения высокозащищенных объектов и могут сбрасываться в 40 км от цели.

Ранее сообщалось, что существует опасность нанесения российскими оккупантами ракетного удара по территории Украины. Враг может нанести точечные удары по Украине. Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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