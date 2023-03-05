Оккупанты РФ готовят точечные ракетные удары: названы вероятные цели

В случае точечных атак враг поднимает в воздух авиацию, а также держит наготове ракетоносители в море.

Оккупанты могут готовить новый ракетный удар / pixabay.com, vpk.name

Существует опасность нанесения российскими оккупантами ракетного удара по территории Украины, заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Враг может нанести точечные удары по Украине, подчеркнула она в эфире телемарафона.

О подготовке новой ракетной атаки свидетельствует число ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море, в том числе присутствие подводных, пояснила представитель Сил обороны юга Украины.

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Она не исключила, что враг может прибегнуть к точечным атакам, как это было по Кременчугскому району.

"Какой она будет - это уже зависит от той тактики, которую выберет командование врага. Потому что они уже поняли, что массированные атаки - это не тот результат, которого ожидают. Это большие затраты и малая отдача", — сказала спикер.

Вместе с тем Гуменюк добавила, что в случае точечных атак враг поднимает в воздух авиацию, а также держит наготове ракетоносители в море, пытаясь запутать украинскую противовоздушную оборону и отвлекая внимание.

Ранее Юрий Игнат заявил о том, что захватчики РФ изменили свою тактику. Если ранее они устраивали массированную ракетную атаку раз в две недели, но сейчас применяют ракеты чаще.

Он напомнил, что русские бьют ракетами даже ночью, не дожидаясь пока подготовят значительный запас снарядов.

Напомним, ранее стало известно о взрывах, прозвучавших в Хмельницком после объявления воздушной тревоги.

Позже Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что российские оккупанты выпустили по территории Украины четыре крылатые ракеты "Калибр", две из них были сбиты силами украинской противовоздушной обороны.

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